Manuel García - Rulfo está envuelto en dramas legales

“El abogado del Lincoln”, la nueva serie de Netflix, llega hoy a la plataforma; este drama legal, con toques de comedia, cuenta con las actuaciones estelares de Manuel García-Rulfo y Neve Campbell; el proyecto fue desarrollado, escrito y producido por el ganador del Emmy David E. Kelley, y se basa en el segundo libro de una saga escrita por Michael Connelly: “El veredicto”.



La primera temporada de la serie consta de 10 episodios de una hora, y en ellos se siguen las andanzas del abogado de Los Ángeles, California, “Mickey Haller” -cuya característica es atender cada caso en el asiento trasero de su Lincoln- quien, en una crisis derivada de las consecuencias de un accidente, “hereda” un despacho tras el asesinato de un conocido abogado, dando un vuelco su suerte, pero no sin consecuencias.

Abogado de raíces latinas



En entrevista con EL INFORMADOR, el actor tapatío Manuel García-Rulfo se dice “feliz de representar al legendario ‘Mickey Haller’ y de ser parte de estas increíbles historias que escribió Michael Connelly; una de las cosas que me llamó mucho la atención del personaje fue su enorme complejidad, estar lidiando con muchas cosas: la adicción, las ex esposas, la hija, un caso y otro. En lo personal, me identifiqué con eso”.



Asimismo, el actor tuvo -gracias a este personaje- la oportunidad de celebrar la tradición y las raíces latinas de esta historia ambientada en Los Ángeles, “en ese aspecto, hay que recordar que en las novelas de Connelly, ‘Mickey Haller’ es mitad mexicano mitad estadunidense, y apostamos por explorar ese aspecto de él, que se apreciara esa característica de ser latino y mexicano. De hecho, hay una escena donde cambiamos las hamburguesas por tacos de birria, y es que en eso Los Ángeles se pinta solo, hay excelentes lugares de comida mexicana, deliciosos”.

Personaje carismático



Por otra parte, “Haller” es un personaje carismático y quienes lo rodean buscan desde brindarle ayuda hasta protección; “y eso, creo, es porque es una buena persona, alguien leal”, sostiene García-Rulfo, “una vez que te conoce, lo da todo por ti, y no se fija en colores ni cuestiones económicas; eso me encanta de él, que se mezcla con todas las clases sociales: bikers, cholos, empresarios o millonarios. Se mezcla con todos y está como pez en el agua. Y es correcto y fiel, por eso lo da todo con sus personas cercanas”.



Respecto de la serie, cuya producción es de primera, el actor señala que no tiene expectativas más allá de “desear que a la gente le guste, que la disfrute; porque esta serie es de esa clase que, a mí por lo menos, siempre me han gustado, dramas de juicios y asuntos legales. La puede ver todo mundo y uno se puede conectar con los personajes; es una gran oportunidad para divertirse”.

En derredor de “Mickey Haller”

En esta serie acompañan a Manuel García-Rulfo famosos como Jazz Raycole, Becki Newton y Angus Sampson, quienes comparten con esta casa editorial cómo llegaron a esta serie. Para Jazz Raycole, que se encontraba trabajando en otro proyecto, significó “enviar la audición grabada” porque de otra forma no tendría tiempo de realizarla, y estaba “emocionada porque me encantan las novelas de donde proviene la historia”. Para la actriz Becki Newton, fue cuestión de optimizar su horario de cuidado de sus tres hijos y “al hacer la audición fue muy rápido, y sorpresivo, porque obtuve el papel y ni siquiera pensé en eso por varios días”.

Por lo que toca a los papeles, comparten que cada uno establece una profunda relación con el protagonista; Newton “hace el papel de su ex esposa, ‘Lorna’, que parecería dominante al principio, pero después se descubre el amor que tiene por ‘Mickey’”; de igual forma, para Angus Sampson -amigo entrañable de “Mickey”- “lo que distingue a este personaje de otros abogados es su proceso de pensamiento, cómo procesa los datos e involucra a las personas en lo que será la resolución de un asunto, establece una narrativa donde su conducta es singular y única”.

Finalmente, Raycole -quien se convierte en su chofer, “Izzy”- comparte con el protagonista sus problemas de adicciones, “es como si comprendiera las cosas a través de los gestos, su dinámica es interesante porque puede acercarse a ‘Mickey’ y saber cómo se siente, es como un lenguaje silencioso porque ambos han pasado por algo similar. Es una dinámica interesante”, finaliza.