Manuel Ascanio ofrecerá una “Noche bohemia” en el Diana

El cantautor Manuel Ascanio será el penúltimo en salir a escena dentro del concierto gratuito “Noche bohemia”, organizado por la estación de radio La Consentida en el Teatro Diana; comparte cartelera con los artistas Carlos Cuevas (quien cerrará la velada), Ricardo Caballero, Los Académicos y Lety López (quien abrirá el show).

Para esta presentación, Ascanio tiene una sorpresa preparada: cantará a dueto con su nieta Corina Acosta, quien participó en la serie de Luis Miguel con el personaje de Lucerito y quien también tiene carrera forjada en reality shows como “La Academia Kids”. Además, Ascanio se acompañará de Los Académicos.

“Personalmente estoy muy contento de la invitación que tuvo a bien hacerme La Consentida, me entusiasmé mucho porque durante muchos años he sido aficionado a esta estación de radio y creo que este evento será de muy buena calidad porque se han conformado compañeros de mucho renombre y la gente que nos haga favor de acompañarnos, saldrá muy complacida. No es muy seguido que yo haga un evento público, pero sí los hago y será la primera vez que pise el escenario del Teatro Diana, lo conozco, he asistido a conciertos de gente que admiro, y me entusiasma estar ahí tanto como si fuera el Teatro Degollado”.

Imparable

Don Manuel se encuentra trabajando en un nuevo disco, en el espectáculo de hoy espera ofrecer algún adelanto, y por si fuera poco también realiza un disco tributo a Frank Sinatra, unas de las figuras que ha admirado a lo largo de su carrera. “Hace año y ocho meses celebré mis primeros 50 años como cantante, sigo grabando y sigo viajando, iré a Tepic, Poza Rica, Ciudad de México, Manzanillo y Querétaro”.

Sobre el género del romanticismo, el bolero y la balada, detalla que no desaparecerán a pesar de las modas actuales. “Soy un gran defensor de esa corriente al igual que Carlos Cuevas, me gusta mucho la música, aunque empecé en el rock. Mi disco sobre Sinatra es ‘big band’, con orquesta, y el otro es en español, estoy haciendo baladas, una selección de grandes compositores latinoamericanos”.

Por el lado del romance, afirma que “estamos un poco relegados, porque nos han invadido modas y mucha gente se deja llevar por ellas, a lo mejor diré algo que no me va a traer buenos comentarios, pero yo no comulgo con el reggaetón, no le veo mucha calidad, es otra corriente que está hecha para bailar, pero no creo que funcionaría en serenata para mostrar lo que tenemos en el corazón, pero a lo mejor estoy equivocado”; aunque la música romántica continúa en el gusto de la juventud, señala el cantautor que lo comprobó en un concierto de Luis Miguel.

ASISTE