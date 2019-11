Mando se lanza a la conquista latina

Resaltar en una industria musical competitiva y voraz ante la inmediatez de las redes sociales ha sido un verdadero reto para Mando, el cantautor regiomontano que cada vez escala a las altas esferas sonoras de México con un estilo particular en el que apuesta por un sello único en el pop y el urbano latino.

Desde su último lanzamiento con “La distancia”, Mando no ha escatimado en buscar asesoría con grandes figuras de la escena y la producción como Cruz Martínez (Kumbia Kings) y Mauricio Garza (Zoé, Jesse & Joy), además de emprender proyectos junto al venezolano DejOta2021, Saak y Alex Soto.

Además de emprender un tour individual y sumarse a importantes festivales de pop en México, Mando causa revuelo en plataformas como YouTube, en donde suma cada vez a más público que catapultan sus estrenos a las listas de popularidad con más de cinco millones de hits, como ha sucedido con su más reciente creación “No es lo mismo”, en compañía de Typow & Bastian.

“Estoy muy contento con lo que ha pasado, muy agradecido con todo el público. Vengo con mucha música nueva, que tiene ese toque de evolución que se refleja en mi carrera, en cada canción. Todo el público puede ser escuchando esa identidad, ese estilo que he impulsado, pero con un toque nuevo y totalmente enfocado en el año 2020”.

Mando destaca la fuerza que las nuevas generaciones de cantantes tienen en una industria que cada vez también recurre a desempolvar éxitos de décadas pasadas, por lo que lograr un impacto en el nivel de estrellas ya consolidadas lo hace seguir confiando en su propuesta.

“Somos un nuevo grupo en esta generación, que también llevamos trabajando un par de años, vemos esa respuesta en todos lados, lo ves reflejado en los escenarios, compartiendo proyectos. Estas son las razones por las que amo y hago música, me encanta poder compartir momentos bonitos con el público y colegas”.

Conforme cierre 2019, Mando revela ajustar detalles para emprender gira por Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala.

“Perú es un país que me ha tratado de manera increíble, allí regresaré por segunda vez y me tiene muy contento, yo no sabía que en esa primera visita habría fans esperándome en el aeropuerto, y al ver ese cariño te das cuenta que no es algo que puedas comprar, por eso queremos regresar, explorar nuevos lugares”.