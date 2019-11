Jorge Blanco, en crecimiento musical

Enfocarse de lleno en el canto es una prioridad para Jorge Blanco, quien tras recorrer el mundo junto a producciones internacionales como “High School Musical” y “Violetta”, ha dejado en pausa la actuación para consolidarse en los escenarios que cada vez son testigos de la madurez sonora de este talento mexicano.

Sin olvidar el encanto infantil que lo catapultó como una de las promesas juveniles de América Latina, Jorge Blanco apuesta por un sonido más modernizado en el que el romance y el sentimiento han sido las bases para incrementar la euforia del público.

“Estoy muy enfocado en la música, pero no dejó de lado a la actuación del todo, si sale algo que pueda ser flexible con mis tiempos para seguir haciendo música, yo seguiré adelante”, explica el cantante de “Conmigo”, al detallar que le gustaría experimentar formatos diferentes si las posibilidades de regresar a la pantalla llegan.

“Me gustaría hacer series, quizá en un formato diferente, con personajes más adultos, sería algo así para tener un nuevo desafío, el cine también, hay muchas opciones”.

Mientras los proyectos televisivos o cinematográficos tocan a su puerta, Jorge Blanco no ha desaprovechado su impacto internacional para unir su talento a estrellas mundiales como Drake Bell, con quien realiza el dueto “No perdamos más tiempo”, canción que ha sido clave en el éxito que Drake ha cosechado en México en sus recientes visitas a la par de sus nuevos lanzamientos latinos como “Fuego lento”.

“Me encanta que cada vez es más común estos proyectos para compartir, de apoyarnos entre artistas y hacer cosas juntos. Decidimos por una canción en español e inglés, juntando los dos mundos, el de él y el mío. Tiene un poco de ese toque de urbano y pop de México, porque Drake también se esfuerza por estar conectado con el público latino, experimentamos algo lindo”.

Toque personal

Jorge Blanco señala que uno de los principales retos al aventurarse como solista ha sido el tomar el control total de su carrera y prácticamente ser responsable de los resultados que va cosechando en cada lanzamiento.

“Ahora soy yo quien decide lo que quiero hacer en el escenario y eso está padre. Mi carrera es mi bebé, es mi proyecto, va con lo que quiero decir y dar, me involucro en todo lo que pueda”.

Aunque formalizar un disco no ha sido posible, Jorge Blanco considera tener material suficiente para explorar una producción más extensa para reforzar el éxito que ha logrado con canciones individuales como “Escondida”.

“Prácticamente hay material para hacer un disco, estamos lanzando sencillos para ver qué es lo que el público pide. Todavía no hay nada confirmado, pero la idea es lanzarlo. Trato un poco de olvidarme de la presión porque una canción ya tuvo éxito, yo me enfoco en escribir y hacer lo que siento en el momento. Es cuando más fluye, eso lo he visto con otros artistas, sucede cuando más honesto quieres ser y la gente lo siente, es más fácil que conecte contigo”.

Jorge Blanco puntualiza que un pilar en su carrera es cuidar la manera en cómo se proyecta su música, por lo que procurar un discurso amigable ha sido clave para atraer más público cada vez.

“Trato de mantener ciertos límites de intensidad, cuidando el lenguaje, la manera de expresar la sensualidad, es la imagen que yo quiero dar, quiero manejar esa clase”.