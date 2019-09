Mamá se va de viaje; la casa se vuelve un caos

Este viernes 13 de septiembre se estrena en la cartelera nacional con mil 200 pantallas, la película “Mamá se fue de viaje”, cinta protagonizada por Andrea Legarreta y Martín Altomaro, y dirigida por Fernando Sariñana. El filme es un remake de un proyecto argentino estrenado en 2017 y ahora se refresca con esta versión, una comedia para toda la familia que espera conquistar y conmover al presentar la historia de “Casandra”, “Gabriel” y sus cuatro hijos.

“Estamos muy contentos y emocionados, es una peli que disfrutamos mucho haciéndola y que creo que el público que acuda a verla la va a disfrutar también”, comparte Martín Altomaro en entrevista con respecto al filme, cuya trama presenta a “Casandra” (Legarreta), una madre que ha sido ignorada por todos, su esposo “Gabriel” (Altomaro) le pide que se tome un descanso, que viaje y él se queda al cuidado de la casa, pero no sabe la que le espera.

Se dará cuenta que las actividades de mamá son más que esenciales para sacar a flote a una familia, descubrirá un arduo trabajo y un sinfín de situaciones divertidas en las cuales se verán envueltos todos los miembros: “En muchos casos (las madres) son este pilar, esta fuerza motora, este núcleo tan importante de la familia y un poco en esta película la cosa es cómo revalorizar a todos los elementos de la familia, sobre lo que tiene que dar y hacer cada uno”, remarca Martín.

El cineasta Fernando Sariñana destaca que él y el equipo de producción y actores están ansiosos de ver la respuesta del público, “que más o menos ya la hemos percibido, es una comedia donde la gente se va a reír mucho, es una comedia familiar como de las que hace rato no hacíamos”.

Puntualiza que el filme es un proyecto generacional donde cada integrante de las familias mexicanas se va a ver identificado con alguno de los personajes, “desde hace un buen rato yo tenía ganas de hacer una (cinta) así, que es un género que se hizo durante muchos años en el cine mexicano de los 40 y 50 como con Joaquín Pardavé, que era un cine muy rico y esta película lo logra y lo cumple”. La película se rodó durante cinco semanas a finales de diciembre del 2018 y principios de enero del 2019, todo se desarrolló en la Ciudad de México.

El regreso al cine de Andrea

Desde 2001 Andrea Legarreta no regresaba al set de filmación con un protagónico; en 2017 tuvo una participación especial para la cinta “Plan V”, la cual fue filmada, parcialmente, en Guadalajara. También, ha prestado su voz para el personaje de “Lucy” en “Mi villano favorito”, pero ahora con “Mamá se fue de viaje”, la aventura de regresar de lleno al cine la tiene más que emocionada: “La verdad es que para mí ha sido un regalo muy hermoso porque yo tengo una actriz que vive dentro de mí y que por diferentes circunstancias ha estado en pausa. Entonces, leer este guion me prendió la chispita de querer actuar de nuevo y me dio muchas ganas de pertenecer a esta película… El universo conspiró, porque con todo y mis horarios que podrían ser un poco complicados por el programa (‘Hoy’), todo se acomodó y hacerla para mí fue una experiencia hermosa”.

Subraya Andrea que esta cinta es un apapacho y un homenaje para las amas de casa que todo el tiempo están trabajando, “que de pronto se minimiza todo lo que ellas hacen, no son valoradas como se merecen en muchos de los casos, y se cuenta la historia de una manera muy divertida, me encanta que sea familiar cien por ciento”.

Además, persiste el mensaje que la familia tiene que apoyarse entre sí, para que todo marche de la mejor manera. “A veces estamos metidos en la escuela, en el trabajo y en otras cosas; sin embargo, aun sabiendo que tu familia siempre va a estar ahí para ti, no le dedicas el tiempo necesario y la atención suficiente”, recalca Andrea.

¿Qué dicen los hijos?

Los actores Leonardo Beltrán y Nina Rubín son dos de los hijos de esta alocada familia. Ambos jóvenes se muestran muy entusiasmados por este proyecto en su carrera. “Yo creo que la conexión entre todos fue muy buena, lo disfrutamos mucho, trabajar con Martín, con mi mamá, con Leo y también con Fer fue increíble”, afirmó Nina. En tanto, para Leo, este proyecto sirvió para hacer excelentes amistades. “En lo personal, fue una experiencia única, fue un proceso divertido y de aprendizaje, estoy agradecido y feliz con todos, con el crew y los compañeros actores, de todos pudimos aprender”.