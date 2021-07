Majo Aguilar se abre paso en la música ranchera

La dinastía Aguilar refrenda su legado en la música. Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, también está dando pasos importantes en la música. Muestra de ello su reciente sencillo “Me vale”, desarrollado en coautoría con Bruno Danzza, autor que ha estado detrás de varios éxitos de Edith Márquez.

En entrevista con EL INFORMADOR, Majo comparte que esta canción, además del primer sencillo que lanzó en mayo pasado, de nombre “No voy a llorar”, formará parte de un álbum que espera publicar en noviembre próximo, aunque previamente seguirá dando sorpresas.

“Esta canción ‘Me vale’ la escribí junto con Bruno Danzza, un compositor mexicano talentosísimo que admiro mucho y que tiene muchos años de trayectoria. Y el tema es muy fresco, probablemente mucha gente se pueda sentir identificada, porque habla de cuando tú ya avanzas de una relación, sea de un amigo o de una pareja, ya te sientes bien y esta persona quiere volver, pero no de la mejor manera, con dramas… como siempre. Entonces, es decir un ‘Me vale’ muy rico, porque no es de despecho”, sino de algo superado y de darle vuelta a la página.

Recuerda Majo que el autor ya tenía la idea principal del tema y ella le agregó su toque, además en el sonido de la melodía, si bien es ranchero el estilo, también hay una esencia muy contemporánea que viene de parte de Majo. “Es 100% con mariachi, pero se (buscaron) arreglos frescos”, esa también es la apuesta en general de la cantante, esperando poder conectar con el público.

El álbum que prepara será ranchero, hablará de amor y de desamor, confiesa Majo que se ha estado fijando mucho en las letras y espera que tenga buen recibimiento como ha sucedido con estos primeros dos sencillos, “los temas entraron a las tendencias de YouTube y listas de reproducciones, y eso me tiene muy contenta, siempre digo que no son números, sino personas con las que estoy conectando”. Al final de mes publicará otro nuevo sencillo y cada tres semanas hasta que salga el material en noviembre, estará lanzado temas nuevos.

“Es un disco en el que me fijé mucho en la selección de canciones para que cualquiera pueda sentirse identificado con una de las 12 que tiene. Y pueden esperar temas de amor, de desamor, de enojo, de alegría y de todo tipo de canciones, por ahora no habrá colaboraciones, pero estoy segura que les gustará mucho”. Sin embargo, no descarta que en algún momento de su carrera se pueda dar una colaboración con algún integrante de la familia Aguilar. “Seguramente haremos algo pronto, tengo una relación muy buena con mi familia”.

Orgullosa del apellido

En cuanto a seguir preservando el legado ranchero de su dinastía, pues su padre Antonio Aguilar Jr. y su tío Pepe Aguilar han defendido muy bien el apellido, y ahora hacen lo propio ella y sus primos Leonardo y Ángela, destaca Majo que ella siente mucho amor y orgullo por sus raíces. “Mi abuelita Flor y mi abuelito Antonio fueron los que hicieron este camino y a todos nos gustó cantar, eso es algo muy lindo, ahora cada quien está haciendo el propio, pero por supuesto que desde este legado tan bonito”, finaliza.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV