Maite Perroni: La actriz festeja el cumpleaños de su novio

La cantante y el productor han acaparado los reflectores debido a su romance, que se dio en medio de un escándalo de presunta infidelidad, que ellos desmintieron, pues él estaba casado con la actriz Claudia Martin.

Luego enfrentaron rumores de un supuesto embarazo de la ex RBD, quien también salió a zanjar el tema.

Pero la pareja ha demostrado que su relación es a prueba de todo y ahora ella sorprendió al productor de Imagen con una fiesta para celebrar sus 41 años.

De acuerdo con Infobae, Perroni organizó en la que además de la decoración, sorprendió la presencia de mariachi.

"¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todes por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo.

-Tienes 41?

-"No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo @maiteperroni"", escribió Tovar en su cuenta de Instagram.

Una de las respuestas de la publicación fue de la actriz y cantante.

"Te amo con mi vida entera. Tu plenitud es mi mayor alegría".

Andrés Tovar es productor de la revista matutina "Sale el Sol", mientras que Perroni acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de la serie "Oscuro Deseo".

