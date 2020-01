"Magnum, P.I." regresa a las pantallas

Hoy llega a Universal Latinoamérica el estreno de la serie “Magnum, P.I.”. Ambientada en Hawái, la producción presenta la historia de Thomas Sullivan Magnum, un investigador privado que labora en la paradisiaca isla del Pacífico.

Coprotagonista de esta producción, la actriz británica Perdita Weeks se unió a este proyecto por uno de los giros que dio el remake de la famosa serie (cuyo original data de los 80): “Fue emocionante el solo hecho de que cambiaron el género de un personaje bien conocido. Recuerdo que cuando me enviaron el guion para ver si quería participar me dije ‘Este es un proyecto que en realidad me gustaría tomar parte’. Conociendo el show original y sabiendo lo que hicieron con el personaje, siendo tan famosa, es interesante”.

Además, el personaje que presenta, Juliet Higgins, también la cautivó. “La idea de interpretar a alguien que es un exagente secreto tiene muchos aspectos interesantes: es británica, pero vive en otra isla, trabajando en labores domésticas para un millonario. Tiene una mezcla como personaje, está fuera de su ambiente. La serie requiere ciertas características, por estar hecha en Hawái resulta en una dinámica interesante, más sabiendo que hay mucha acción, corremos, peleamos, vamos de un auto a otro. Sabía que sería algo divertido, y así fue”, detalla en entrevista.

Jay Hernandez interpreta a Thomas Sullivan Magnum, el protagonista con el que colabora el personaje de Weeks: “En la primera temporada ayuda menos en los casos, ninguno de los dos tiene la intención de colaborar. Pero conforme avanza a ella le gusta ayudarle a Magnum, aunque nunca le agradan los casos: echa de menos el trabajo en equipo, por ser exagente y estar lejos de casa. Es un poco solitaria al estar aislada. Se forma una amistad peculiar, una especie de familia y busca un propósito con él”.

Actuar en una serie de acción tiene varias exigencias para los intérpretes, por las escenas dinámicas. “Este tipo de series definitivamente requiere que estemos en forma, eso es seguro. Corremos mucho, hay escenas de peleas, por eso sí, estar en línea es importante. Es fácil cometer un error y estropear la escena si no estamos bien entrenados. Pero es lo divertido del trabajo, yo lo disfruto”.

Más allá de la acción

Para la actriz Perdita, “Magnum, P.I.” ofrece un contenido que no se ciñe solo a la acción: “Creo que es muy emocionante, aunque porque no estamos en una serie solamente de acción. Tiene ese atractivo, pero balanceamos la acción con humor, por eso es un show interesante: queremos dejar a la gente con una sonrisa en la cara. Aunque hay una mezcla de escenas de acción temerosas, unas muy espectaculares con explosiones, armas y carros, también hay un lado ligero con el humor. Es una producción basada en los personajes, en presentar a los personajes en su entorno en Hawái y cómo se meten en problemas”.

Los paisajes que se ven en la serie son reales, con una espectacular vista de la isla. “Es sorprendente, poder vivir en Hawái por una producción es genial. Tengo gratos recuerdos. Al estar filmando allí los episodios pudimos explorar la isla y ver los paisajes espectaculares, solo existen allí en el mundo. Me siento afortunada de trabajar allí”. Al grabar los capítulos en Hawái, el equipo de “Magnum, P.I.” convivió día y noche, y “todos nos llevamos muy bien. Desde que empezamos a filmar hicimos clic. Somos amigos, en parte porque estar tan lejos de casa en esta locación el equipo de trabajo se vuelve casi como una familia. La pasamos muy bien juntos”.

Oportunidades y proyectos

Actuar en “Magnum, P.I.” le ha dado la oportunidad a Perdita Weeks de aparecer en otras series, con el formato de crossover en “Hawái 5.0”: “Fue muy agradable. Ya estrenó en Estados Unidos. Fue divertido colaborar con ese otro equipo, muy amigables. Y haremos más en un futuro, pues nos fue muy bien”.

De sus proyectos para 2020, Perdita comentó: “Todavía no tengo nada confirmado, todavía seguimos filmando en Hawái. Estaremos hasta marzo, entonces veré. Empezaríamos en julio la tercera temporada, si se confirma”.