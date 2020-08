Magneto vuela, vuela en streaming

Magneto —agrupación que se hiciera famosa entre los años 80 y 90— ofrecerá por primera vez un concierto en streaming. Dicha velada no sólo reunirá de nueva cuenta a sus integrantes, quienes estaban cada uno en las ciudades donde radican en confinamiento por la pandemia, además, parte de la taquilla del evento será donada al sector salud que está al cuidado de los enfermos por COVID-19.

En entrevista, adelanta Tono Beltranena, integrante de la banda que se prepara una velada inolvidable con nuevos arreglos y donde el repertorio tendrá canciones de hace 20 años que no habían interpretado en los últimos cuatro o cinco años. “Es primera vez que Magneto participa en este tipo de eventos, es nuestro primer concierto digital y para nosotros es increíble tenerlo en el currículum y obviamente la actualidad lo pide. Queremos que la experiencia sea completamente diferente a lo que un concierto normal de Magneto era cuando lo hacíamos de forma física, por así decirlo”.

Además, la velada tendrá varios beneficios como “meet and greet” y “after party” dependiendo del tipo de boleto que se compre. “Estamos muy contentos de poder contar con eConcerts y poder compartir con todos nuestros fans de Centro y Sudamérica, España y México obviamente”.

La presentación se había retrasado porque debido a la contingencia sanitaria, no había manera, de momento, que se reunieran todos los integrantes hasta ahora. “Yo he pasado los últimos cinco meses en Guatemala, cerraron el aeropuerto y no teníamos modo de poder juntarnos, Alan está en Mérida, Mauri en Miami, Elías en Monterrey y Alex era el único que estaba en la Ciudad de México, las condiciones actuales no nos dejaban. Entonces, originalmente este concierto estaba planeado para el 1 de agosto, pero las normas políticas no habían logrado que nos reuniéramos en la Ciudad de México, de hecho yo ya me encuentro acá, me transporté vía terrestre a Tapachula, Chiapas y pude llegar a CDMX, ya estamos escogiendo detalles de ropa y de arreglos musicales, muy contentos de tener este contacto con nuestras fans”.

Tono se encuentra en recuperación de un accidente que tuvo donde se lastimó las costillas, pero ya se siente mejor. “He tenido una recuperación muy rápida, me gustan los deportes extremos y estoy expuesto a las caídas y roturas, tuve un accidente hace poco, pero gracias a Dios estoy bastante fuerte y acostumbrado a estos temas que aquí ya estoy listo para el 29 de agosto”.

Resaltó además que si su público queda satisfecho con esta presentación y quieren volverlos a ver, lo tomarán en cuenta para desarrollar más presentaciones. En cuanto a los eventos que quedaron pendientes y que se aplazaron por la crisis sanitaria, dijo que estarán avisando en sus redes sociales los siguientes pasos de Magneto.

AGENDA

Magneto en concierto, sábado 29 de agosto a las 21:00 horas a través de eConcerts live. Navega en https://econcerts.tv/eventos/4. Boleto general, $115 pesos; boleto con “meet and greet”, $230 pesos y boleto con “after party”, $288 pesos.

JL