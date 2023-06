Madonna enfermó de gravedad debido a una infección bacteriana, razón por la cual tuvo que posponer su gira internacional, "The Celebration Tour", la cual había entusiasmado a los fanáticos desde su lanzamiento.

Se anunciarán más detalles sobre cuándo serán reprogramas las fechas, la cantante de 64 años tiene programados conciertos en México para el 25, 27 y 28 de enero de 2024; el 25 de julio está programada el inicio del "Celebration Tour" en Vancouver.

Desde su debut, en 1982, la cantante se ha ganado el gusto del público gracias a canciones como "Material Girl", "Like a Virgin", "La isla bonita", que no sólo se convirtieron en grandes éxitos, si no en clásicos del pop.

FS