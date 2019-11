Madame Récamier, el acento femenino de los clásicos del rock

La cantautora Madame Récamier se encuentra de visita en Guadalajara para promocionar su reciente disco “No olvidar”, donde reversiona clásicos del rock en español de El Tri, Maná y Caifanes. Además, también se presentará en los próximos días en Rendez-vous y Foro Independencia, al respecto comparte con este medio sobre los shows y cómo ha sido este 2019 su carrera, la cual se está diversificando hacia la producción y la actuación.

“El disco salió en junio en plataformas. Hice una gira en el Metro de la Ciudad de México para promocionarlo, hice 14 shows, fue padrísimo, muy intenso. Y durante esas fechas sacamos el disco en físico. Esta es una nueva etapa de Madame Récamier tocando canciones de El Tri, de Caifanes, de Maná, jugando con las melodías y la interpretación de estas rolas. Después de eso estuve haciendo gira por todo el Bajío e hice un Lunario, ese es mi resumen del año”. La artista también se presentará en Monterrey, Oaxaca, Toluca, Puebla y León.

En cuanto a los espectáculos que ofrecerá en Guadalajara, comparte que ambos son distintos. El 21 de noviembre próximo estará en Rendez-vous con una velada íntima y el 22 estará en Foro Independencia a propósito del concierto de clausura de “100 Canciones”, en su edición 2019.

“El jueves será más acústico y el viernes me estoy armando una banda con unas chicas de aquí de Guadalajara, el contexto de este festival en sí, es que hay una campaña con los artistas que están colaborando para hacer un cover de bandas de Guadalajara que estén activas. Entonces, yo elegiré una banda, haré un cover y lo subiré”. Además de Madame, quien cantará en promedio ocho o nueve canciones, habrá otros talentos complementando esta velada cuya entrada cuesta 100 pesos.

Pone su estilo a los clásicos nacionales

Madame Récamier agrega que con el disco “No olvidar” busca inmortalizar estos temas en un sentido más femenino, “del otro lado de las historias, sobre todo las canciones de El Tri que tienen esta voz de Alex Lora que es muy fuerte y te da el punto de vista del hombre, pero ¿qué pasaría si las canta una mujer? Es un poco como jugar con ‘Rayuela’ de Julio Cortázar, que hay diferentes maneras de leerlo, así también hay distintas maneras de entender las canciones cuando las interpreta un hombre o una mujer, y eso es un poco el juego que estoy empleando en este disco, en el significado que tienen”.

Comparte, por ejemplo, que para ella “Triste canción” de El Tri tiene un sentido muy distinto a lo que sería para Alex Lora: “Es cuando te das cuenta que se está creando una relación enfrente de ti, porque tú estabas enamorado de él o de ella y te das cuenta que esa persona se enamoró de alguien más y te duele, así que hay una triste canción de amor dentro de ti, y eso a mí me ha pasado un par de veces y se siente horrible, pero esos sentimientos de desamor hay que usarlos y llevarlos a otras extensiones de uno mismo, en mi caso los llevé a la música, como otros los llevan a la escritura o la pintura, porque para eso es el arte, y aunque no te dediques a esto, hay que buscar la manera de sacar estos sentimientos”.

Esta es la imagen que ilustra su disco “No olvidar”, ya disponible en las plataformas digitales. ESPECIAL

La cantautora lleva un mensaje de equidad en su música, de hablar de feminismo, “pero sin odiar a los hombres”, subraya, de hecho, como productora está trabajando con una joven en un proyecto sonoro, así también en algún momento le gustaría hacer versiones de mujeres cantautoras como Julieta Venegas, Ely Guerra o Rita Guerrero. “Pero en este caso, yo quise reversionar a hombres para darles el giro femenino, ha sido muy especial”.

En plena enseñanza

Madame Récamier también es maestra de música y ha estado desarrollándose en la actuación a través de la música. “Yo me considero compositora, cantautora y artista, es algo que siento que ya está ahí y lo puedo decir, y el hecho de producir todavía va en camino. Estoy entrando a este mundo de la actuación, no soy una súper actriz, pero me gusta serlo, el cine siempre ha estado en mi familia; mi abuelo y mi bisabuelo lo hicieron, yo soy cinéfila, hago mis videoclips, comprendo cómo es el equipo de una producción, he trabajado con cero pesos de presupuesto, pero todo sale, y todo esto además de hacer música para películas, es lo que me ha acercado al cine”. Su próximo proyecto en el Séptimo Arte es una participación en la película “Infelices para siempre”.