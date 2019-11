Enrique Guzmán te invita a gozar con la música

Uno de los idiomas más bellos del mundo es el español, son millones los que lo hablan, pero pocos los que lo cantan con maestría. Uno de ellos es Enrique Guzmán, quien a través del rocanrol, un estilo musical generacional, ha logrado que la música en castellano tome un lugar tan relevante en la época actual. El cantante está de visita en Guadalajara para promover su nuevo álbum “Se habla español” y su gira de conciertos, con la cual, pisará el próximo 22 de noviembre el Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas.

“Es mi modo de defender el castellano. Hay muchos americanismos y dos o tres cosas que me caen en la punta del caracol. El movimiento que yo inicié con los Teen Tops de darle castellano al rocanrol, sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 60 años. No estoy defendiendo al español, porque se defiende solo, no es un acto heroico lo que estoy haciendo, pero sí estoy hablando el castellano como deber ser, y me gusta, es el idioma que amo y que tengo”, comparte en entrevista. Y la repercusión ha sido tal, que incluso al día de hoy los niños tienen muy presente temas como “Popotitos” y “Tu cabeza en mi hombro”, algunos de sus clásicos.

"Ahora no, ahora le parchas o le pones esto u otro, vas haciendo parchecitos digitales y lo que queda es un resultado muy real, pero muy frío, no hay esa emoción que te lleva desde el inicio hasta el final de una melodía o una canción”

Pero ahora, en la manera en la que la gente consume todo, que lo hace de manera rápida y a veces sin filtro, es lo que pone a reflexionar a Enrique Guzmán sobre dónde está parado. “Yo quisiera culpar de eso a la rapidez informativa que hay ahora, es decir, antes tenía yo tiempo para digerir una música, masticarla bien y mostrarla ya bien hecha, terminada. Ahora la rapidez con la que se informa la gente, es tan veloz que no permite que las personas aprendan a hacer bien las cosas. Hay muchos nuevos artistas que así surgen y así desaparecen de rápido”, expresa el músico.

Considera que la música que él ha dejado como legado, tiene que ver tal vez porque el sistema de aprendizaje era más lento, porque había un momento para digerirlo, además de la constancia. “Yo no tengo ninguna actividad en mi vida más que la música. He sido empresario, productor, comediante y actor, pero finalmente es la música la que me empuja de todos lados”.

Para Enrique, quien viene de una escuela distinta sobre la creación de música, enfrentarse al nuevo panorama sobre cómo se desarrolla hoy, ha sido una experiencia muy interesante para él. “En una reunión con Gustavo Farías (su productor) hablamos un buen rato de eso. Se pierde esa frescura que tenían antes las interpretaciones que hacía yo cuando eran directas, había que grabarlas todas completas, desde el inicio hasta el final sin errores, o habría que volverlo hacer desde el principio. Ahora no, ahora le parchas o le pones esto u otro, vas haciendo parchecitos digitales y lo que queda es un resultado muy real, pero muy frío, no hay esa emoción que te lleva desde el inicio hasta el final de una melodía o una canción”.

Un show inolvidable

Sobre el concierto, señala el cantante que en Guadalajara tendrá como invitado especial a Kalimba, mientras que digitalmente tendrá las apariciones de Juan Gabriel y Paul Anka.

“El montaje de las canciones es distinto, porque estamos recurriendo a los sistemas digitales, es decir, lo que no tenía entonces, ahora lo hay. Ahora puedo cantar con Juan Gabriel y con José José, antes no se podía, bueno, ellos porque ya se murieron y Paul Anka porque está en Canadá, así que es muy padre de mi parte presentar este tipo de espectáculos, es distinto a como lo haría yo, solo con una orquesta, que también lo he hecho. Traigo mis coros de siempre que son los de Beto Castillo, quien tiene 20 años trabajando conmigo, son gente que canta muy bonito y él está muy metido en las nuevas versiones que hice de ‘Se habla español’, el único que se equivoca de repente, soy yo. Lo que haremos el viernes será un nuevo experimento digital más las convivencias que siempre tenemos (con el público)”.

Enrique tiene ganas de hacer otro disco bajo este mismo esquema de “Se habla español”, pero lo verá hasta el próximo año. Sobre cómo fue el 2019 para él, dice que en cuestión económica ha sido de los mejores años en los que ha trabajado en su vida.

“Me ha ayudado mucho mi salud, porque mis tropiezos han sido porque la salud me interrumpe, me sacó de España, de Argentina, de repente mis riñones me dijeron hasta aquí trabajamos y no queremos saber más, es decir, me he limitado por cuestiones físicas, pero este año ha sido muy noble conmigo”.

¿Qué pasó con el SAT?

Hace unos días Enrique se volvió tendencia en redes sociales por el reclamo que le hizo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por haberle congelado sus cuentas, pero señala que el tema pronto se resolverá.

“El SAT acaba de aprender a través de un escrito que les presenté el lunes, que yo no soy mafioso, que yo no me estoy robando el dinero del pueblo, que yo no me escondo de nadie y que no me estoy robando miles de millones de pesos. Tengo el dinero que tengo porque me lo he ganado noblemente, con sinceridad y honestamente, en cuanto ellos se den cuenta, no tienen por qué despojarme de mis patrimonios. Yo creo que en esta semana me devuelven mi cuenta de dinero, que donde está, está bien ahorrado, no voy a gastar nada, por ahora”.