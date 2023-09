La cantante colombiana Shakira recibió un reconocimiento histórico a su carrera en los MTV VMAs 2023, que se celebraron en Nueva Jersey, Estados Unidos. Durante la gala, Shakira dedicó este importante premio a sus seguidores latinos de todo el mundo, convirtiéndose en la primera artista latinoamericana en recibir el "Video Vanguard Award".

En su discurso de aceptación, Shakira comenzó agradeciendo a MTV, el canal de música que la ha acompañado desde que tenía 18 años. Luego, mencionó a todos los colaboradores que han apoyado su "historia visual". Sin embargo, reservó las palabras más emocionantes para sus hijos y sus fans. Agradeció a sus hijos, Milan y Sasha, quienes estaban presentes en la ceremonia y la animaban, haciéndola sentir que puede lograrlo todo. También agradeció a sus fans, a quienes considera su ejército, por acompañarla en todas sus batallas.

Con una gran sonrisa y levantando su merecido premio dorado, Shakira finalizó su discurso dirigiéndose a su gente latinoamericana, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Les agradeció por inspirarla, darle fuerza y motivación para seguir adelante.

Durante su discurso de agradecimiento en los MTV VMAs 2023, Shakira agradeció a su audiencia latinoamericana. AP/ Charles Sykes

Antes de recibir el premio, Shakira ofreció un espectáculo inolvidable, en el cual interpretó una mezcla de sus éxitos en un popurrí de 10 minutos. Durante su actuación, demostró su habilidad para bailar y mover sus famosas caderas, incluso "surfeando" sobre el público y subiendo a un podio que se elevaba en el aire.

La cantante lució un vestido de color carne con brillantes, el cual luego cambió por una llamativa falda con flecos. Durante su actuación, interpretó canciones como "Loba", "Monotonía", "Objection" y "Whenever Wherever". También dedicó más tiempo a su última canción, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", en la cual el público coreó las letras llenas de referencias a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y a la frase de empoderamiento femenino "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Shakira en Versace. EFE/ Sarah Yenesel

En el comunicado de prensa anunciando el premio, los responsables de MTV resaltaron que Shakira es una auténtica fuerza mundial, que continúa inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical. Además, destacaron que es un referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina.

Sin duda, este reconocimiento a la carrera de Shakira en los MTV VMAs 2023 es un hito histórico para la música y el legado artístico latinoamericano.

