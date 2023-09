La noche de los MTV VMAs 2023 fue un derroche de actuaciones deslumbrantes y emocionantes sorpresas. Uno de los momentos más destacados fue el esperado regreso de los integrantes de NSYNC, quienes después de dos décadas volvieron a encontrarse en el escenario para entregarle a Taylor Swift el premio a Mejor Pop. Fue un momento cargado de nostalgia y emoción que dejó a todos los presentes impresionados.

Pero NSYNC no fue el único protagonista de la noche. Shakira también se robó el corazón del público con una actuación espectacular. La cantante ofreció un show en el que no solo interpretó algunos de sus grandes éxitos como "Loba" y "Te felicito", sino que también sorprendió con su controvertida canción "Music Session 53", dedicada a su expareja. Incluso logró hacer bailar a estrellas de la talla de Taylor Swift, quien no pudo resistirse a los irresistibles ritmos de la colombiana.

Además de las actuaciones, la gala también fue el escenario para reconocer a lo mejor de la industria musical. Artistas como Karol G, Anitta, Selena Gomez y el rapero P. Diddy fueron aplaudidos y reconocidos por su talento. Si te perdiste la lista completa de los ganadores, aquí te la presentamos para que estés al tanto de quiénes se llevaron a casa los codiciados premios de los MTV VMAs 2023.

Video del año: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Taylor Swift – "Anti-Hero" Canción del año: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Taylor Swift – "Anti-Hero" Mejor artista nuevo: Ice Spice – 10K Projects

Ice Spice – 10K Projects Mejor colaboración: Karol G y Shakira – "TQG"

Karol G y Shakira – "TQG" Mejor Pop: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Taylor Swift – "Anti-Hero" Mejor hip hop: Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl" Mejor RyB: SZA – "Shirt"

SZA – "Shirt" Mejor Rock: Måneskin – "The Loneliest"

Måneskin – "The Loneliest" Mejor latino: Anitta – "Funk Rave"

Anitta – "Funk Rave" Mejor K-pop: Stray Kids – "S-Class"

Stray Kids – "S-Class" Mejor afrobeats : Rema y Selena Gomez – "Calm Down"

: Rema y Selena Gomez – "Calm Down" Actuación del año: Abril 2023: TOMORROW X TOGETHER – "Sugar Rush Ride"

Abril 2023: TOMORROW X TOGETHER – "Sugar Rush Ride" Mejor dirección: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Taylor Swift – "Anti-Hero" Video con mensaje social: Dove Cameron - "Breakfast"

Dove Cameron - "Breakfast" Mejor dirección de arte: Doja Cat – "Attention"

Doja Cat – "Attention" Premio Vanguardia: Shakira

Shakira Premio Icono: P. Diddy

