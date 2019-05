Lyn May: Inicié como bailarina exótica

Lyn May debutó en el cine en 1974, como una de las protagonistas de la película "Trívoli", tenía apenas 25 años y algo de experiencia como bailarina exótica.

Para Lyn May, la vida artística comenzó a raíz de su divorcio, cinco años atrás, liberada pidió trabajo de bailarina en un cabaret de Acapulco, lugar donde nació. En una entrevista para El Universal en 1974, Liliana, como también se le conocía, mencionó que le sorprendía que como bailarina ganara tanto dinero.

"Sí, definitivamente sí me he hecho rica. Yo no creí que llegara a ganarse tanto dinero"