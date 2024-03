Luz María Jerez vive una “Marea de Pasiones”

De lunes a viernes a las 21:30 horas se transmite por Las Estrellas, el melodrama “Marea de Pasiones”, protagonizado por Oka Giner y Matías Novoa, bajo la producción de Giselle González. Uno de los personajes centrales es “Leonor Raygoza de Grajales”, interpretada por Luz María Jerez, quien da vida a la madre de la protagonista, una mujer de claroscuros que aboga por la moralidad de la familia, pero que también guarda sus secretos y deseos.

“Estoy muy contenta. Gracias a Dios nos está yendo muy bien, la telenovela tiene distintas historias. Mi personaje es ‘Leonor’ y todos vivimos en la misma casa, somos una familia muy disfuncional, con muchos prejuicios, pero esta mujer a la que le importa tanto la sociedad y el qué dirán, resulta que en su propia casa y en su propia historia, está viviendo todas esas cosas que pudo haber criticado”.

“Leonor” tiene de amante a un bartender y también deja que le coquetee su yerno “Zaid” (Alejandro de la Madrid). “Tiene muchas variantes este personaje, es una mujer ejecutiva, no es una mamá ni una abuela muy cariñosa, pero está trabajando en el consorcio, además de que está como ama de casa. Y trae sus propios asuntos con su hija ‘Luisa’ (Oka Giner) pues cuando volvió ‘Marcelo’ se nos movió todo. Y mi yerno es un manipulador tremendo que me empieza a mover el tapete y mi personaje también ha decidido ser una ‘sugar mommy’, además todavía no sabe que su otra hija es gay y que su hijo está acosando a las empleadas”.

Además, su nieta, la hija de “Luisa”, es también hija de “Marcelo” y ella siempre pensó que era de “Zaid”, por lo que le tiene un recelo, “le mintieron y eso la tiene extremadamente enojada. Entonces, el personaje tiene muchos matices y cosas bien padres para mí como actriz”. Refiere además Luz María que la realidad siempre supera a la ficción, así que más de alguno podrá identificarse con lo que le sucede a estos personajes.

“Esta mujer se descubre con deseos, se le abre la sexualidad y además, no se anda con rodeos. A mí encanta que ella no se haga tonta cuando le interesa este bartender, pues a él le interesa el dinero y el poder que ella le pueda dar, pero a ‘Leonor’ no le importa, pues no está esperando que la ame y se case con ella, está muy bien parada en su realidad y en la vida”, finaliza.

Perfil del personaje

“Leonor Raygoza de Grajales” es madre de “Luisa” (Oka Giner) y “Santiago” (Michel Duval), esposa de Alejandro (Saúl Lisazo). Mujer distinguida y elegante que destaca por su sobriedad y moderación. Vive en conflicto con “Luisa” debido a su relación con “Marcelo” (Matías Novoa), pues considera a los “Bernal” como personas de poca valía y los juzga de inmorales e indignos de confianza.

La pérdida de su esposo la afecta profundamente, pero sabe cómo reponerse y asumir la responsabilidad del negocio junto con “Tiago” y “Luisa”. Cede el control de la empresa a “Luisa” cuando ésta se casa con “Zaid” (Alejandro de la Madrid), en quien deposita toda su confianza.

YC