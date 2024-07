El pasado 21 de julio marcó el inicio del esperado reality show de Televisa, "La Casa de los Famosos México". Entre las incógnitas que surgieron entre los espectadores estaba la identidad de "La Jefa", la figura que guía a los participantes en esta nueva edición del programa.

Jessica Ortiz, reconocida actriz de doblaje, fue quien asumió este rol crucial para la temporada de 2024. Con una trayectoria consolidada en el ámbito del entretenimiento, Ortiz es una figura bien establecida en la Ciudad de México, con más de 27 años de experiencia en la industria del doblaje. Ha prestado su voz a reconocidas estrellas de Hollywood como Drew Barrymore, Jessica Alba, Gal Gadot y Michelle Monaghan, destacándose por personajes icónicos como Neytiri en "Avatar", La Mujer Maravilla en el Universo DC y Tauriel en "El Hobbit".

Antes de unirse a Televisa, Jessica Ortiz colaboró con éxito en Telemundo y TV Azteca, participando notablemente en el programa matutino "Venga la Alegría". Su vasta experiencia en proyectos exigentes y su habilidad para desarrollar capacidades de supervisión fueron factores determinantes para que Endemol la seleccionara como "La Jefa" de "La Casa de los Famosos".

En redes sociales, Ortiz ha expresado su entusiasmo por esta nueva faceta profesional, destacando cómo su experiencia previa en roles similares y su profundo conocimiento del medio la han preparado para esta responsabilidad. La actriz asegura que la concentración y el manejo de situaciones exigentes adquiridos en su carrera son activos clave que aplica en la dirección del programa.

Desde que se anunció la primera temporada de "La Casa de los Famosos", se especuló sobre quién ocuparía el papel de "La Jefa". Jessica Ortiz emergió como una candidata ideal gracias a su experiencia y dedicación demostradas a lo largo de los años. Su carrera en el doblaje comenzó en 1996, influenciada por Gabriel Cobayassi en una agencia de locución donde aprendió los fundamentos de este arte.

“Máxima concentración. Necesito escuchar a muchas personas al mismo tiempo, necesito concentrarme en muchas cosas al mismo tiempo. Me ayudó mucho que estuve en Venga la alegría durante 15 años conduciendo juegos. Me ayuda mucho que me concentro en el doblaje, entonces todo eso me ha ayudado y pues ahí voy”.

Además de su papel en "La Casa de los Famosos", Jessica Ortiz es la voz oficial de Disney Junior Latinoamérica, ampliando aún más su reconocimiento en el ámbito hispanoamericano.

El estreno del reality show ha generado gran expectativa y numerosos comentarios en redes sociales, consolidándose como un proyecto relevante y emocionante para la televisión mexicana en esta temporada.

