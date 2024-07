“Me caigo de risa” se reinventa

El próximo lunes 22 de julio, en punto de las 20:00 horas, a través del Canal 5, se estrenará la décima temporada de “Me caigo de risa”, emisión comandada por Faisy que promete más dinámicas, juegos y diversión.

A propósito EL INFORMADOR conversó con el presentador para conocer los pormenores de esta temporada que constará de 40 episodios.

Expresa que si bien la gente ya extrañaba el show, ellos como equipo de trabajo también: “La verdad es que es terapia para nosotros, pues venimos a jugar con nuestros mejores amigos. Además, desde la temporada pasada ya ocurrió un año. Entonces, cuando recibimos la noticia de volver nos pusimos muy contentos, pues también el llegar a una décima temporada es que estamos más recargados que nunca. Todo esto es una bendición”.

Sobre los cambios y las sorpresas para esta décima temporada, expresa Faisy que al ser un show de improvisación, “nos exigimos mucho para salir de la zona de confort y reinventarnos. Entonces, vendrán juegos nuevos, regresan hermanos disfuncionales y muchas sorpresas más. Precisamente en esta décima temporada vamos a tener a 10 invitados que nunca han estado en ‘Me caigo de risa’, además, tendremos a 10 de los mejores invitados de todas las temporadas, así como 10 programas especiales que la verdad nos tienen muy emocionados, todo, para apapachar y celebrar a la gente que nos ha permitido entrar a sus hogares durante todo este tiempo”.

Sobre el primer programa del 22 de julio, Faisy expresa que sólo puede adelantar que el invitado es alguien que siempre ha sido un hermano disfuncional, “el cual cada que viene de invitado, siempre se esfuerza y se compromete con los juegos, y todas las dinámicas de este primer programa serán nuevas; de hecho, toda esta nueva temporada serán puros juegos que no han visto antes”.

Para Faisy, refrendarse como presentador de este show que les gusta a chicos y a grandes significa mucho. “Yo vivo el día a día. Con este programa no imaginábamos que llegaríamos ni a la segunda temporada y ahora mirar atrás y ver que ya pasaron 10 años, pues lo abrazamos y lo celebramos. Por eso es que yo sólo trato de hacer mi trabajo y de que tanto el invitado como el elenco se sientan cómodos, dándoles las herramientas para que ellos hagan su arte y conecten con el público. Y nada, me esfuerzo en eso más allá de pensar en qué tan bueno o malo soy; además, también es trabajar en que el programa sea demasiado creativo y divertido para que la gente en su casa lo siga disfrutando”.

Confiesa el conductor que si el programa ha perdurado tanto en el gusto del público es porque hay una comunicación directa con esta audiencia que los sigue: “Creo que la forma en la que nos llevamos nosotros y cómo vamos construyendo cada proyecto, cada chiste, cada improvisación y cada dinámica (es lo que ha permitido el éxito), además de estar en contacto por las redes sociales muy sensibles a lo que comenta la gente es lo que ha hecho que ‘Me caigo de risa’ tenga ese condimento especial, pues sí somos un programa que tomamos mucho en cuenta lo que el público nos dice”.

Tanto Faisy como los demás integrantes del elenco participan en las ideas creativas que se ponen en marcha en el programa. “La verdad es que Lalo Suárez (el productor) y todo su equipo de producción han sido muy abiertos y nos han permitido siempre expresar nuestra opinión, aunque al final es él quien toma las decisiones, pero desde la temporada uno siempre ha habido una apertura en cuanto a los juegos y a mí en lo particular, como conductor, me ha dado toda la confianza para poder generar los momentos como yo creo que es prudente y ya que vimos que ha funcionado, pues es por eso que cada vez me dan más libertad”.

Faisy espera que el público la pase muy bien con las nuevas aventuras que están por vivirse en “Me caigo de risa” a partir del 22 de julio a través de Canal 5.