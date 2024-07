Karen Barrera, la experta en lipsync llegará a VidCon 2024

El evento que reúne a tus celebridades favoritas de las redes sociales, está de regreso. VidCon México está a la vuelta de la esquina, se llevará a cabo su tercera edición a partir del viernes 9 de agosto hasta el domingo 11 del mismo mes, todo ocurrirá en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

VidCon ofrece la experiencia inmersiva más grande del mundo digital, tanto para los fans como para los creadores de contenido, así como para aquellos que construyen y forman parte de diversas comunidades en línea. En el evento estará presente la tiktoker Karen Barrera, quien cuenta con más de 19 millones de seguidores en Tik Tok y 3.2 millones de seguidores en Instagram.

“Es la primera vez que me presento en VidCon, es una emoción bonita, pero con nervios. Estoy encantada de conocer a esas personas tan bonitas que siempre están detrás de una cámara y que ahora por fin veré en persona. Estas son conferencias donde uno platica de un tema (determinado) así es que te tienes que preparar, así que me pondré súper lista porque esto es algo más profesional”.

Expresa Karen que para ella las redes sociales lo son todo, ella comenzó a generar contenido durante la pandemia, por lo que ya tiene cuatros años de trayectoria como creadora digital. “Cuando empecé, lo hice de manera personal y amorosa, siento que las redes sociales son una herramienta poderosa donde uno se puede desarrollar, por ejemplo, si tienes un negocio, poder llevarlo a otro nivel o también, si tienes un talento especial, pues que otras personas sepan de él”.

Karen Barrera es experta en lipsync, así que en su incursión en VidCon hablará sobre ello junto a otros colegas más. “Hablaremos de esa magia donde hacemos esos videos tan perfectos donde parece que es nuestra voz, así que estaremos contando los secretos. Y en el otro (panel), estaremos hablando de las tendencias de creatividad y como subirse a estas”.

Explica la influencer que generar un video de lipsync conlleva mucho trabajo donde se hacen muchos videos más para poder editar. “A mí se me ha facilitado un poco más esto porque ya llevo varios años y me sé algunos truquitos, pero en un inicio sí era difícil (hacer el doblaje)”.

En cuanto a cómo ido evolucionado su contenido, Karen responde: “Todo en un inicio comenzó como un hobby que era para entretener y para alegrar en esos tiempos de pandemia y me di cuenta después que necesitaba dar un poquito más de entretenimiento, ahora estoy dando más tutoriales, skincare, makeup y fashion, que además es algo que quiero llevar a un terreno más personal para que la gente se sienta que literalmente es mi familia, como sucedió con mi boda que todo el mundo se la vivió, pues todos estuvieron invitados y yo los quiero invitar (a sus seguidores) a que sigan creciendo conmigo y que vean los logros y fracasos que hemos tenido”.

Finalmente, expresa que ser creador de contenido digital es un oficio que está en auge, “sé que es difícil, porque está pasando como en la televisión que anteriormente la gente no la veía como un trabajo, pero todo esto lo es. Yo sigo estudiando mi carrera porque en las redes no hay instrucciones, pues uno no sabe cómo vamos a vivir en un futuro, por eso yo digo que esto lo pueden ver como un hobby más su trabajo y sus estudios, sin embargo, las redes sociales son una herramienta para llevarte a otro nivel”.

Perfil

Karen Barrera es una estrella de las redes sociales y creadora de contenido mejor conocida por su cuenta de TikTok donde publica videos de comedia, lipsync y baile. Sus videos han recibido más de 753 millones de likes y ha acumulado más de 19 millones de seguidores en la plataforma.

Actividades de Karen en VidCon 2024

Sábado 10 de agosto a las 16:30 horas

Ubicación: Iturbides 2-3

“Sync & Shine: ¡Dale play a tu estrella interior con lipsync!”

Participan Karen Barrera, Rojstar, Emmanuel Colli, Ivanna Pérez, Dua Lupita y Ana Cristina López

A todos nos gusta pero no todos sabemos sincronizar los labios con las canciones o sketches, así que en este evento se hablará desde los más populares, éxitos clásicos, hasta las melodías más pegajosas del momento. El público aprenderá trucos y técnicas para mejorar sus actuaciones, desde la expresión facial hasta los movimientos corporales.

Domingo 11 de agosto a las 14:40 horas

Ubicación: Iturbides 1

“Ritmo y creatividad en las redes sociales”

Participan Karen Barrera, Liz de Craftingeek, Its Michhh, Ivanna Pérez, Susy Mouriz y Juanfe Castro.

¡Prepárate para mover el esqueleto y descubrir los secretos detrás de los bailes más virales en las redes sociales! En este panel único, creadores y bailarines de renombre compartirán sus mejores consejos y trucos para crear bailes y coreografías que conquisten las plataformas digitales. Desde cómo encuentran inspiración hasta cómo desarrollan movimientos originales, descubrirás el proceso creativo detrás de los pasos de baile más populares del momento.

En contexto

Desde su lanzamiento en 2010 en Estados Unidos, VidCon se ha convertido en el lugar de encuentro donde las personalidades del mundo digital aprenden nuevas tácticas, desarrollan estrategias innovadoras, lanzan productos novedosos y generan un impacto notable en la industria. VidCon fue fundada por los veteranos creadores de YouTube John y Hank Green (Vlogbrothers) y fue adquirida por Viacom en 2018.

MF