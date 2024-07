Uno de los eventos más importantes para los generadores de contenido es VidCon México, el cual se llevará a cabo por tercera vez en el país del viernes 9 al domingo 11 de agosto del presente año en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

VidCon ofrece la experiencia inmersiva más grande del mundo digital, tanto para los fans como para los creadores de contenido, así como para aquellos que construyen y forman parte de diversas comunidades en línea. En el evento estará presente como una de las cartas fuertes el regiomontano Ricky Limón, quien cuenta con 21.1 millones de seguidores en Tik Tok, 3.6 millones de seguidores en Instagram y 20.6 millones de suscriptores en YouTube.

“Estoy muy emocionado, el año pasado también tuve la oportunidad de visitar VidCon, pero ahora ser headliner y tener un panel en el escenario principal, más los meet and greets y el track de creadores, me emociona bastante, pues es el poder conectar con mi audiencia en persona, pues además les tengo muchas cositas preparadas, será un fin de semana divertidísimo para todos”.

Expresa que habrá mucho de qué hablar en las cuatro actividades que tiene asignadas los días viernes y sábado. “Eso significa que puedo aportar mucho más a mi audiencia”. En sus conversatorios, expresa, “decidí tomar el control total, no quise tener un moderador que me hiciera preguntas. Yo voy a preparar y planear algo especialmente para mí y para mi audiencia. Le quiero dar la oportunidad a mi público de que ellos me hagan preguntas a mí y así poder platicar, pues ya me conocen perfecto y siento que así pueden salir cosas bien interesantes, además preparé cosas divertidas donde subiré a la gente al escenario conmigo y voy a grabar contenido”.

Para Ricky será toda una experiencia, pues resalta, son pocas las ocasiones que tiene para generar una conexión de esta magnitud en persona con sus seguidores. “Todo esto de trabajar de una manera seria y profesional lo aprendí en la carrera, pero ahora lo quiero aplicar para diversificarme en todo lo que puedo. Me encanta ser youtuber y es lo que siempre voy a amar, además siempre será mi prioridad el crear videos, porque es lo que me hizo comenzar y es la mejor manera de conectar, pero conducir como lo hice en los MTV Miaw es algo que también me emociona mucho. Entonces, yo voy a aprovechar todas esas oportunidades que caigan en este camino que tomé, porque además, siento que son algo divertido y diferente, siempre me gusta experimentar con cosas nuevas”.

A mayor audiencia, mayor responsabilidad, por eso es que Ricky se esfuerza por ofrecer contenidos divertidos y entretenidos. "Para mí es la misma importancia tener uno o 20 millones de seguidores, con que tengas influencia sobre una persona puedes afectarla de gran manera el resto de su vida y yo lo sé, porque yo crecí viendo youtubers que me influyeron de una manera súper buena y positiva. La disciplina y cumplir mis sueños fue por ellos y ahora yo soy el youtuber y muchos me ven a mí, así que el valor que le doy a eso es enorme y sé que puedo aportar mucho".

PERFIL

PERFIL

El regiomontano Ricky Limón es un creador de contenido que ha revolucionado las redes sociales. Con millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, Ricky es la personificación de la autenticidad y la diversión. Se destaca por su personalidad fresca y única que se refleja en su habilidad para producir contenido diferenciado y lleno de humor. Ricky hace reír con videos que desafían los límites y llevan a su audiencia a nuevas aventuras. Cada publicación es una dosis de energía positiva y creatividad para su comunidad de seguidores leales.

La agenda de Ricky Limón en VidCon

Viernes 9 de agosto a las 10:20 horas

“Domina el influencer. Marketing sin sufrir en el intento”influencer. Marketing sin sufrir en el intento”

Ubicación: Escenario Pinterest Casa del Diezmo 1-2Pinterest Casa del Diezmo 1-2

Descubre los 10 secretos y trucos para implementar con éxito tus campañas con Influencers, de la mano de Koco Vega Koco Vega, manager de talento especializado en los negocios de la Industria del entretenimiento y creación de contenido. Lo estará acompañando Ricky Limón.Influencers, de la mano de Koco Vega Koco Vega, manager de talento especializado en los negocios de la Industria del entretenimiento y creación de contenido. Lo estará acompañando Ricky Limón.

Sábado 10 de agosto a las 10:30 horas

“Ricky Limón y su mundo de locuras”Ricky Limón y su mundo de locuras”

Ubicación: Expo Hall Sala A

¿Te imaginas ganar premios y grabar un video en vivo con Ricky Limón? Así como subir al escenario con él, interactuar y hacerle tus preguntas ¡directamente! Y además, te revelará sus trucos para ganar ¡millones de seguidores! Esas y más aventuras vivirás en este espacio lleno de diversión, aprendizaje y sorpresas junto a uno de los creadores más grandes e importantes de Latinoamérica.

Sábado 10 de agosto a las 14:50 horas

“Youtube: Donde los sueños se hacen videos”Youtube: Donde los sueños se hacen videos”

Ubicación: Iturbides 2-3Iturbides 2-3

Prepárate para conocer a los genios detrás de tus videos favoritos y descubrir los secretos de los contenidos más virales. Te contarán cómo construir tu propia comunidad, te darán las herramientas para triunfar en YouTube y te inspirarán con las historias de éxito de otros creadores. YouTube y te inspirarán con las historias de éxito de otros creadores.

Sábado 10 de agosto a las 16:00 horas

“Mamá quiero ser youtuber”youtuber”

Ubicación: Casa del Diezmo 3

“¡Bienvenido a mi mundo! Es un poco loco pero valdrá la pena. Te compartiré mi receta secreta para crecer en redes sociales y todos los trucos para sobrevivir creando contenido y monetizar tus plataformas. Nos divertiremos y aprenderemos mucho en esta sesión sobre la industria de la creación de contenido. Abróchate el cinturón y disfruta de este apasionante viaje”.

En contexto

Desde su lanzamiento en 2010 en Estados Unidos, VidCon se ha convertido en el lugar de encuentro donde las personalidades del mundo digital aprenden nuevas tácticas, desarrollan estrategias innovadoras, lanzan productos novedosos y generan un impacto notable en la industria. VidCon fue fundada por los veteranos creadores de YouTube John y Hank Green (Vlogbrothers) y fue adquirida por Viacom en 2018.

