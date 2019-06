Lupillo Rivera promociona a Belinda en redes

El cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en el que promociona el nuevo tema de Belinda "Amor a primera vista".

En el video, Lupillo cuestiona:

"Siri, tengo ganas de escuchar una canción nueva, una canción bailable, ¿qué me recomiendas?".

"Yo Siri te recomiendo la nueva canción de la hermosísima Belinda con Los Ángeles Azules, 'Amor a primera vista'".

Dicho tema comienza a sonar mientras Lupillo baila al ritmo de la música.

Los cibernautas compartieron su sentir sobre el video del cantante, muchos comentarios apuntan a una posible relación entre los artistas.

"A mi si me gusta la pareja con la Beli, ojalá sean ciertos los chismes. "Estás mega enamorado de la güeritaaaaaaaaa", "Ay ay ayyyyy!! Te traen de un ala Lupillo!!! Jajaja hacen bonita pareja pero la verdad no me los imagino casados y con teniendo huercos!! Así que disfruta mientras le hagas gracia!! Porque después te va a decir good bye!!". "Felicidades se ven enamorados cuídala y protéjela", se lee.

Sobre el posible romance, Belinda dijo en entrevista con El Universal que su relación con Lupillo Rivera, su compañero coach en el programa "La Voz", de Azteca, es motivo de risas porque sólo hay amistad.

"Me llevo muy bien con los tres, me llevo perfecto con Lupillo, que me cae increíble y él será, óyeme bien, de los grandes amigos que tendré en la vida, será de esas personas que será mi amigo toda la vida y ojalá que así sea porque es un gran ser humano", expresó.

"Lupillo y yo no le dimos importancia, al contrario, entre más se diga, más nos hacen famosos. Y nos da mucha risa, es lo que nos da con este tema en especial", y agregó que se siente contenta con el programa, más allá de que se cuestione si tiene el mismo éxito que cuando perteneció a Televisa.

JB