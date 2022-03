Luego de que Sasha Sokol revelara que estuvo en una relación sentimental con Luis De Llano durante cuatro años a la cual describe como abuso al tener ella apenas 14 años y él 39, han salido a la luz diversas declaraciones que el productor ha dado a lo largo de estos años, en las cuales se contradice respecto a la relación que tuvo con la cantante.

Hace tres años De Llano estuvo con Adela Micha en su programa de internet "La Saga" y ahí confesó que la relación sentimental que sostuvo con Sokol fue de apenas un par de semanas, contrario a lo que la exTimbiriche ha confesado.

"Yo tuve un romance (con Sasha) y me mando a la goma a las dos semanas", le dijo a Adela.

La contradicción llega luego de que hace unos días Luis estuviera en el programa de Yordi Rosado donde confesó que tuvo una relación con Sokol que duró apenas medio año y la cual tuvo el consentimiento de la madre de la intérprete de "Rueda mi mente".

"Yo estuve con ella como por seis meses y yo sí estuve enamorado de ella. Un día me dijo 'no más y no más'. Yo todavía seguí trabajando con ella diez años más", comentó De Llano a Rosado.

Estas dos declaraciones contrastan con lo expuesto por Sasha, cuando dice que la relación entre ambos duró cuatro años y que terminó cuando ella tenía 17, aún siendo menor de edad.

"Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él", dijo Sokol.