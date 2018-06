Luis Miguel podría haberse reunido con su padre antes de su muerte

Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, narró en una entrevista con Ventaneando en 2004 el momento en que el cantante y su hermano Alejandro Basteri visitaron en España a su papá Luis Rey cuando ya estaba a punto de morir.

"Se hincaron los dos (hijos) y lloraron. Luis yo creo que sentía, porque los que están en coma me entero que sienten, entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis y a las dos horas murió".

Mario Vicente también reveló que una sobredosis fue la verdadera causa de la muerte de su hermano Luis Rey, ocurrida el 9 de diciembre de 1992.

"A mí el doctor me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre y barbitúricos, por lo que le dije a mi sobrino que le hiciéramos la autopsia, pero mi sobrino me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse a Brasil".

Agregó que al día siguiente se informó que la causa había sido una hipoxia (estado de deficiencia de oxígeno en la sangre).

Sobre el respeto que Luis Miguel le tenía a su padre, Mario Vicente aseguró que el cantante respetaba mucho a Luis Rey "para él era algo grande; su padre sí le gritaba y lo ponía en ridículo en cualquier parte", narró.

Finalmente, comentó que nunca vio a Luis Miguel drogándose y que posiblemente en alguna ocasión el cantante vio a su padre consumiendo drogas.

"Seguramente lo vio alguna vez, pero su padre nunca le dijo que la tomara, que yo sepa nunca se la dio su padre. Si lo hizo fue por su cuenta, su padre nunca se metió en eso".

En "Luis Miguel, la serie" se muestra que el cantante se comporta indiferente cuando es informado sobre el estado de salud de su padre.

Anteriormente, Mario Vicente Gallego aseguró que su hermano no tuvo nada que ver con la desaparición de Marcela Basteri, pues ella se fue por su voluntad.

