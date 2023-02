Luis Miguel: Lo que sabemos de sus misteriosos mensajes de Twitter

Luis Miguel enloqueció a sus seguidores la noche de ayer tras publicar un extraño mensaje sobre sus próximos conciertos que ofrecerá como parte de su gira este 2023, la cual fue anunciada el Día de San Valentín.

El cantante mexicano escribió tres mensajes que causaron extrañeza entre sus miles de seguidores, el primero de ellos decía: "Buenas noches los amo a todos", poco tiempo después se publicó otro que hizo estallar de emoción a los amantes de "El Sol".

"Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show"; finalmente, Luismi se despidió de sus fans escribiendo: "Ok, buenas noches mundo", acompañado con un emoticón de corazón.

La sorpresa por dichos mensajes generó varios comentarios, pues no es común que el intérprete de "Qué nivel de mujer" interactúe así con sus seguidores.

El pasado 14 de febrero sorprendió al confirmar su regreso a los escenarios con su "Luis Miguel. Tour 2023" publicando una foto en la que aparece su rostro sonriente. Su esperado regreso se da después de que se presentó por última vez en el Auditorio Nacional en noviembre de 2018 en el Auditorio Nacional.

Mensajes de Luis Miguel causan asombro y risa

Muchos de sus fans reaccionaron con felicidad a la reaparición de Luis Miguel. Aunque varios cibernautas consideró que se trató de un truco publicitario, otros aseguraron que Luis Miguel había sido hackeado y los memes no podían faltar.

Luis Miguel regresará a los escenarios en uno de sus mejores momentos personales, pues al parecer el romance con la diseñadora española Paloma Cuevas marcha de maravilla, y en fotografías que circulan en redes se les nota muy enamorados, además de que Luismi luce renovado y galán.

FS