Luis Gerardo Méndez habla sobre la muerte de su padre: "Estoy honrándolo"

Luis Gerardo Méndez considera que seguir trabajando en lo que ama es una manera de honrar a su padre, médico que falleció en marzo pasado por COVID-19.

"No es un secreto, se contagió haciendo su trabajo y la verdad ha sido increíblemente duro e inspirador. Yo sé que mi papá era alguien que disfrutaba mucho la vida y la celebraba, estoy honrándolo haciendo lo que amo", dijo esta mañana en un encuentro de prensa.

Méndez, actor de "Nosotros los nobles" y "Club de Cuervos", estuvo junto con la actriz colombiana Juana Acosta hablando de su próxima participación en los Premios Platino, a lo mejor del audiovisual latinoamericano, donde fungirá como conductor de la ceremonia programada en Madrid el 3 de octubre.

"Creo los premios Platino este año, más que nunca, van a ser una fiesta, una celebración al cine, a la vida, un homenaje a los que ya no están", indicó Gerardo.

"Esperen mucho amor, a lo mejor algo de irreverencia, espero me vuelva a invitar después de lo que diré", bromeó Méndez.

"Me sorprendió su forma de trabajar", dice Méndez sobre Wagner Moura

Luis Gerardo Méndez señaló que han sido meses complicados en el aspecto laboral, tanto por el paro de varias producciones, como por los protocolos sanitarios que elevan presupuestos y hacen más lentos los rodajes y grabaciones.

El 2020 comenzó grabando la última temporada de "Narcos: México", donde estuvo bajo la dirección de Wagner Moura, quien en la primera edición de la producción interpretó al narcotraficante Pablo Escobar.

"Me sorprendió su forma de trabajar, su aproximación a los actores, su mirada", precisó.

A pregunta expresa, Méndez consideró que, pese a los efectos de la pandemia, el cine como se conoce continuará existiendo, pero cada producción deberá contemplar su mejor salida.

"Es difícil jugar a tener una bola de cristal con algo tan complejo y que estamos aprendiendo a navegar juntos. Recuerdo cuando estrené película en EU en diciembre pasado (Half brothers) y, antes de eso, teníamos todas estas conversaciones con los estudios y las agencias de marketing de si la gente regresaría o no a los cines. Decían que al estrenarse Tenet se iba a reactivar y la verdad es que cuando pasó, no cambió nada. Creo se va a hacer cine para la pantalla grande y como creadores tendremos que pensar qué plataforma es mejor; el espectador tiene todo el derecho para verlo en cines o en la comodidad de su casa. El cine como lo conocemos no dejará de existir, sólo tendrá que ver qué salida tendrá. Es el gran tema de la industria", explicó.

Este año Méndez también grabó la serie "Los enviados", con Juan José Campaella ("El secreto de sus ojos") y fue invitado por la Academia de Cine de EU para formar parte de ella.

AC