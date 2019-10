Luis Arrieta y el arte de ser productor

Hoy llega a la cartelera nacional el filme “La boda de la abuela”, parte de una trilogía que comenzó en 2015 con “El cumple de la abuela” y que se prevé continúe en el 2020 con “El testamento de la abuela”. En esta saga participa como productor Luis Arrieta a través de Los Güeros Films donde también participan Luis Ernesto Franco y otros dos socios más.

“El cine siempre es un volado, pero sentimos que esta película tiene más puntos a favor de que conecte, porque después de hacer la uno y ver qué funcionaba y qué no, pudimos ver ciertas cosas, inclusive esta segunda parte tiene mucho más comedia, quitamos un poco el drama sin quitarle la profundidad y complejidad a los personajes”, comparte en entrevista.

Ahora la abuela (Susana Alexander) se casará con su jardinero (Dino García), quien es 35 años más joven que ella, tal acción hará que algunos de los integrantes de la familia estén a favor y otros en contra. Entonces, se suman más personajes a la película, es el caso de Macaria, Renata Notni, Mariana Torres y Armando Hernández.

“Simplemente la premisa es mucho más divertida, estas dos familias totalmente diferentes que ahora tienen que intentar llevarse bien, pues será más chistoso. Una de las cosas más atractivas de la primera película era el elenco. Entonces, para los nuevos actores que íbamos a invitar en la dos, tenían que ser igual de talentosos y reconocidos como la uno, fue una tarea difícil porque sí queríamos a los que están ahí y fue como todo, les gustó el guion y por eso le entraron”.

Con esta nueva entrega, él y los otros productores querían enfatizar en que el amor puede sorprender a quien sea en cualquier momento, “para bien y para mal, por eso quisimos jugar un poco con eso. En los primeros tratamientos del guion había la posibilidad de que el jardinero estuviera casándose con la abuela por interés, y decidimos que no, investigamos y de pronto hoy en día que estamos más abiertos a las diferencias, sí hay mujeres mayores que se terminan enamorándose de alguien más joven y viceversa, entonces era un tema que se nos hacía interesante en la película”.

Sobre cuándo sería el estreno de la tercera parte, dice Luis que lo que puede adelantar es que ya está filmada y dependiendo del impacto que se tenga con la dos, definirían qué tan grande será y en que fecha salen con ella, habrá nuevos actores; apenas se encuentra en la primera fase de edición.

Ser productor tiene sus complejidades

Para Luis meterse en el oficio de productor ha sido una experiencia que se digiere de poco a poco, sobre todo con esta saga de la abuela. “Es algo que todavía lo imagino y me parece como surrealista, es un claro ejemplo de que la vida se nos va en un instante y de pronto tienes tres películas con un grupo de amigos y actores talentosísimos, nunca nos planteamos hacer nada, no estaba en nuestro plan de la productora y de pronto uno tiene que ir improvisando y nos enamoramos de estas historias y personajes y por eso le damos este regalito y nos lo damos también de hacer la parte dos y tres”.

Sobre cómo le ha cambiado la perspectiva de generar sus propios proyectos que quiere ver en pantalla, destaca, “siento yo que en esta vida hay que saber jugar con lo que nos va llegando, pero también de pronto hay que agarrar la pala y hacer nuestro camino, obviamente me encanta que me hablen como actor, pero habrá ciertas historias que si no llegan y tengo la necesidad de contarlas, las desarrollaremos dentro de la productora”.

Dice Luis que pensaba que con el tiempo sería más fácil levantar proyectos, “pero tristemente no lo es, es igual de difícil, es hasta más, porque al inicio está este entusiasmo de las primeras veces y ya pasó el tiempo y ahora tu entusiasmo cambia y te sigues encontrando con los ‘no’ y con puertas cerradas, creo que nadie la tiene fácil para hacer cine en el mundo”.

También está en teatro

Con su misma productora acaba de finalizar la temporada del montaje “Tom Pain” y Luis Ernesto Franco hará uno en Estados Unidos. “Él trae un proyecto allá y nosotros acabamos de hacer nuestra primera obra aquí en Ciudad de México, estuvimos cinco meses en cartelera, era un monologo que yo hacía, era una producción de Los Güeros junto con Once Once y Filmadora Nacional. A partir de ahí Franco trae la idea de hacer algo en Los Ángeles donde él está viviendo y seguramente haremos más proyectos acá. Los Güeros quieren empezar a hacer contenidos en Estados Unidos también”.

Se suma Luis a la puesta en escena de “Perfectos desconocidos”, la adaptación de la película que ha tenido varios remakes alrededor del mundo. Actualmente Luis y sus compañeros se encuentran en ensayos y estrenan el 14 de noviembre. “Afortunadamente yo vi la versión española y cuando me invitaron a la mexicana (versión para teatro), yo decidí no ver las demás, justo para poder construir algo que no se asemeje a lo que han hecho mis demás compañeros. La adaptación está muy bien, ahora es un éxito en España y Argentina donde se montó la obra y pues a ver cómo nos va por acá”. Luis interpreta a “Santiago”, quien se dedica al transporte privado Uber.

“La película sí tiene un lenguaje visual muy contundente -en la versión española- pero aun así hay una selección del director de lo que puedes ver y qué no, en el teatro vas a ver a todos todo el tiempo , ahí más bien tú como espectador eliges que ver”, finaliza.