La reina de la taquilla mexicana

Aunque los proyectos laborales nunca faltan, Martha Higareda se ha enfocado en aceptar y desarrollar aquellos que tengan un mensaje positivo para la audiencia y a través de la comedia ha encontrado la forma de compartir historias que resalten los valores femeninos, la unión familiar y la diversidad de pensamiento.

Es por ello que no dudó en sumarse a “Tod@s caen”, su más reciente largometraje -actualmente en taquilla-, en el que además de protagonizar junto a Omar Chaparro la historia de “Mía”, una mujer que lucha por romper los estereotipos en las relaciones personales, también funge como productora, faceta con la que ha podido contribuir al crecimiento de la cinematografía mexicana para dar batalla en la taquilla ante las propuestas internacionales que llegan a las salas del país.

“Estar desde la producción me ha implicado mucho trabajo y esto es algo que no se logra solo. Me fui a Estados Unidos a estudiar producción y regresé con el guion de ‘Cásese quien pueda’ (2014); así inicié una aventura para mí, aprendí todo lo que hay detrás de una película, a rodearme de un súper equipo y con gente que sea más talentosa”.

Martha Higareda resalta la confianza que el público muestra hacia las películas mexicanas y para su sorpresa “Tod@s caen” se impuso como el filme más buscado al lograr una taquilla de más de 48 millones de pesos con casi un millón de espectadores, en tan solo su primer fin de semana de estreno.

“Esto es algo muy bueno, cada vez hay más competencia en el cine mexicano porque cada semana se estrena una película mexicana y da mucho gusto, pero también es mucha responsabilidad, porque como productores tienes que ser consciente de entregar una historia bien contada, que te emocione, que te haga reír y cuando vas a las salas de cine te das cuenta que eso se está logrando”.

La actriz señala que estos resultados no son gratis, pues detrás de las buenas críticas y salas de cine llenas, existe todo un trabajo de preparación de años para ofrecer una historia competitiva que ayude a reflexionar sobre las fortalezas de la mujer y el amor propio para defender sus sueños y enfrentar miedos y expectativas impuestas por la sociedad.

“Mi personaje tiene un mensaje claro para las mujeres: decirles que como mujer vales un montón; esa es la regla número uno, que no eres una mujer de 10 porque eres mucho más que eso. Hablamos de nuestra seguridad y confianza ante las cosas y los demás, todo tiene que ver el amor propio, de eso habla la película, de abrir tu corazón, de enamorarte de todo lo que eres tú, de ser tú misma”.

Mancuerna perfecta

Saber elegir a su equipo de trabajo y dejarse guiar por expertos de la industria cinematográfica es clave para Martha Higareda, al considerar que eso la ha llevado a establecer complicidad con actores como Omar Chaparro, quien la ha ayudado a impulsar proyectos exitosos como “No manches Frida”, por ejemplo.

“Mi relación con Omar Chaparro es preciosa, nos llevamos tan bien, somos grandes compañeros en la pantalla, grandes amigos, su familia es muy cercana a la mía, yo le cuento mis desamores. Considero que es un gran actor y escritor, también es un gran ser humano y siempre hay mucha diversión de por medio, yo creo que todo eso se refleja en la pantalla”.

Alista nuevas historias

Martha Higareda destaca que 2019 ha sido uno de los años más frenéticos de su carrera al tener la posibilidad de estrenar dos películas en cuestión de meses, y tras la euforia que logró con la entrega de “No manches Frida 2” y “Tod@s caen”, ya se encuentra escribiendo su nueva producción y está a la espera de una nueva película de producción internacional.

“Tienes que saber escoger tus proyectos y eso lo hago cuando me llega uno, siempre pienso cuál es su mensaje más allá de lo divertido que puede ser. Si invertiré mi tiempo, tiene que ser algo que valga la pena para el público porque la gente también te dedica su tiempo al ir al cine, no lo tomo a la ligera (…) cerré un proyecto fuerte con Blumhouse Productions, los creadores de la franquicia de ‘Insidious’, fue padre filmar con ellos porque es una película dirigida por una mexicana que es increíble, después de eso me estoy enfocando en escribir mi próximo guion”.

Martha Higareda en la Taquilla