Lucero y Mijares: La cantante revela cómo fue su luna de miel con su expareja

Nadie se entera de lo que pasa después de la boda, durante la luna de miel y mucho menos en el caso de los famosos; sin embargo, a más de 20 años de haberse casado Lucero, exesposa de Manuel Mijares, decidió revelar cómo fue que pasaron su primer noche juntos y que no necesariamente fue romántica.

Los cantantes son una de las parejas más queridas por los televidentes, incluso ahora, que ya no están juntos formalmente, pues a pesar de todo continúan guardando una amistad muy especial misma que ha relucido en el escenario durante la gira que ambos compartieron.

Su relación se consolidó el 18 de enero de 1997 y se trató de un evento de tal magnitud, que la ceremonia fue televisada; en ese entonces juraron estar juntos para siempre, pero 14 años después, en 2011, anunciaron el fin de su matrimonio.

De acuerdo con la revista "People en Español", la cantante contó a los medios de comunicación uno de los momentos más privados de su vida junto al intérprete de "El privilegio de amar", en aquella luna de miel.

"Es que le dije 'vente a ver las estrellas'. Salí a la terraza, y me acuerdo, vagamente, que le dije 'vente a ver las estrellas' y me dijo ya las estoy viendo, y yo (le respondí) ¿cómo?! Si de allá adentro no se ven".

Aunque muchos pudieran creer que Mijares se refería a su flamante esposa, la realidad fue otra y él le respondió algo completamente inesperado.

"Me dijo: 'no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver', a lo que ella contestó, 'ah, bueno, órale'. Me quedé viendo un ratito y luego ya me metí".

La cantante también recordó que hubo muchas especulaciones alrededor de su boda, como los que aseguraban que su boda fue transmitida en televisión porque había un contrato de por medio: "Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos; y nunca fue cierto".

Lucero agregó que el único motivo por el que decidieron casarse en vivo fue porque querían más personas formaran parte de ese festejo.

"La verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veintitantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no".

