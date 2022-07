Yuri: La cantante no piensa disculparse ante la comunidad LGBT

Desde hace unos días, la cantante Yuri está en el ojo del huracán en redes sociales, luego de que estrenó el video musical de su nuevo tema "Euforia", donde utilizó un look alusivo a los colores del arcoiris, mismos que representan a la bandera de la comunidad LGBT.

Personas de la comunidad se mostraron molestos por esta situación, ya que anteriormente la intérprete de "Detrás de mi ventana", ha realizado en varias ocasiones comentarios homofóbicos en torno a los matrimonios y adopciones homoparentales.

"Así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí".

Ante los comentarios negativos, Yuri habló sobre el tema en una entrevista para el programa "Hoy", donde mencionó que no se disculpará ante la comunidad LGBT, pues asegura que no ha hablado mal de ellos ni los ha discriminado.

"Pues que no, no me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar. Más, sin embargo, nunca hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, mucha he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale", dijo Yuri.

La cantante dio a conocer que su religión "Cristiana" le impide meterse con nadie, además dijo que no todos están en su contra, ya que que hay chicos de la comunidad LGBT que la adoran.

"Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí, ese sector, no generalizo, porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran, yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho". mencionó Yuri.

Finalmente agregó que los comentarios vienen desde hace cinco años, por lo que no le importa lo que digan en su contra.

"Esto viene de hace 5 años de darle vueltas y vueltas. La verdad no me hacen daño ni nada, me tiran y me hacen, yo ya estoy curtida", finalizó.

MF