Los sueños pueden hacerse realidad: Carlos Rivera

El cantautor mexicano, Carlos Rivera, dijo sentirse orgulloso y halagado por haber sido invitado a conducir, junto con su compatriota Ana de la Reguera, la 19 ceremonia del Grammy Latino, que estará dedicado a los “dreamers”.

El ex académico y ahora coach de “La Voz … México”, señaló que conducir esta emisión de Grammy Latino, que se llevará a cabo este 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, le es especial, porque él también es un hombre de sueños, mismos que ha ido haciendo realidad, gracias a su lucha diaria.

"Los organizadores conocen mi historia, por eso quisieron que estuviera ahí, fue la razón por la que querían que yo presentara estos premios"

“Me halaga mucho que me hayan invitado para conducirlo, en particular, porque mi carrera la he enfocado desde hace varios años, en eso justamente, en tratar de enviar buenos mensajes a la gente que me escucha, que va a mis conciertos”, señaló el cantautor.

“De hecho, mis conciertos son como una mezcla de concierto más ‘coaching’, ¿no? Y me gusta mucho eso, tratar de motivar a las personas, a que los sueños sí se cumplen”.

Carlos explicó que él siempre ha sido de contar su historia de vida, de sus raíces, de su gente, de su pueblo, y le gusta compartirla, sobre todo, porque siempre está la esperanza de inspirar a alguien, para que luche por alcanzar sus sueños.

“Yo vengo de un pueblo en México (Huamantla), en el estado más chico del país (Tlaxcala), donde pareciera que los sueños grandes no están hechos para nosotros ¿no? Y, sin embargo, yo nunca perdí la fe de que los latidos de mi corazón se podían escuchar más allá”, subrayó.

Con 14 años de carrera, Carlos señala que aún sigue aprendiendo día a día, con mucha disciplina, con mucho tesón, porque empezó desde abajo y sabe que nunca se tiene nada ganado definitivamente, y los sueños que se van cumpliendo son solo pasos, que le van dando alegrías, reconocimiento.

“En los Grammy Latino se manifiesta esa recompensa, el resultado a todo el trabajo. Los organizadores conocen mi historia, por eso quisieron que estuviera ahí, fue la razón por la que querían que yo presentara estos premios; esta edición está planificada hacia eso, a la inspiración, a la excelencia de la música, pero sobre todo a la inspiración”.

"Ana es una persona súper divertida, muy guapa y yo creo que nos vamos a entretener los dos, la idea es que la gente la pase bien, que hagamos una gala disfrutable”

Manifestó que el objetivo en esa noche es dirigirse hacia todas las personas que buscan realizar un sueño, “ahí es donde yo pienso que quienes vayan a ver el programa podremos seguir inspirando a esos grandes soñadores que todos somos”, enfatizó.

Rivera, quien recientemente estrenó su álbum titulado “Guerra”, señaló que está también muy entusiasmado, porque tendrá como compañera de conducción a la veracruzana Ana de la Reguera, quien es una mujer de lucha, de entrega a su trabajo, además de muy bella.

“Me voy a tener que sacrificar, dijo entre risas, me obligan a estar ahí, la verdad es que estoy muy feliz, además de talentosa y trabajadora, Ana es una persona súper divertida, muy guapa y yo creo que nos vamos a entretener los dos, la idea es que la gente la pase bien, que hagamos una gala disfrutable”.

Reiteró que como será una gala muy inspiradora, enfocada precisamente, “en la fuerza de los soñadores, que al final somos todos, todos los latinos y más los que salimos de nuestros países, de nuestras ciudades, para luchar por nuestros sueños, como Ana, como yo, como muchos”.

El intérprete señaló que musicalmente es una gran fiesta, en donde todos los géneros musicales están muy bien representados por los nominados en las diversas categorías, por lo que todos deben considerarse ganadores, aunque, claro, uno sobresale y es a quien le entregan la presea.

Informó que él como miembro de la Academia le ha tocado votar y que al final de cuentas, la excelencia es premiada por expertos en cada rubro y que todo mundo tiene la oportunidad de participar.

“La música se hizo para eso, para compartir. Y algo súper bonito de saber es que cada uno de los nominados, cada uno de los premiados, tienen también una historia por contar, entonces una de las cosas que queremos es eso, enaltecer el camino de cada uno de los candidatos para llegar hasta aquí”.

"Creo que la música está hecha para eso, para compartir más que competir”

Al preguntarle sobre las palabras del dueto Ha-Ash de no haber sido seleccionadas, no tomadas en cuenta, como con un dejo de frustración, Rivera fue honesto y señaló que lo único que eso quiere decir es que hay un abanico muy grande de artistas.

“Al final son demasiados artistas, hay categorías donde además, las nominaciones no pasan de cinco, a excepción del Disco del Año, pero es obvio que muchas veces, pues estás compitiendo con lo mejor de lo mejor. Por si sirve de algo, yo tampoco he estado nominado al día de hoy en ninguna categoría”, comentó.

Subrayó que el éxito no necesariamente tiene que ir de la mano con las nominaciones a un premio, “yo lo sé porque me ha sucedido en el pasado y hay que reconocer también el trabajo de los demás y cuando a ti te toca, qué maravilla y cuando no te toca, pues también, y hay que aplaudir el trabajo de los que sí están nominados.

“Entiendo también a mis compañeras y las quiero mucho y además son de las más grandes artistas que tiene nuestro país, pero creo que la música está hecha para eso, para compartir más que competir”.

Esta actitud positiva le ha llevado a seguir trabajando con una sonrisa, si vienen las nominaciones, los premios, bienvenidos, pero si no, a seguir.

“En mi caso, en los años que no me ha tocado, no pasa nada, al contrario, yo admiro a quienes están, aplaudo, admiro su trabajo y sigo trabajando ¿no? Hay muchos, grandes artistas que tal vez nunca han ganado un Latin Grammy y no por eso dejan de ser los grandes artistas que son, así que bueno, creo que para mí siempre es una motivación, saber que hay algo más que hacer, que hay algo más donde trabajar, donde crecer y desarrollarme”.

AC