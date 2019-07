Los rostros del rock

El trabajo de Luis Gerardo Salas ha sido clave en la historia de los medios de comunicación en México; conocido por la fundación y dirección de la legendaria estación Rock 101, este 2019 él y dicho concepto regresaron a la frecuencia modulada (FM) para expandir hasta tierras tapatías su lema: “Puro, total y absoluto rock”, en el 95.9 de FM.

Fundada en 1984, Rock 101 quedó fuera del cuadrante tradicional en 1996, pero para enero de 2010 Luis Gerardo Salas inició una nueva emisora por internet: Rock 101 ‘La Segunda Odisea’. Y este 2019, tras nueve años de forjar camino desde la web, Luis Gerardo hace sinergia con Gonzalo Oliveros, ex director de la estación RMX que llegó a su última transmisión en Guadalajara el pasado 21 de junio, para traer un proyecto que será clave para construir y reforzar iniciativas que han contribuido a la identidad musical, cultural y social del país.

En entrevista con este medio, Luis Gerardo Salas comparte que desde noviembre de 2018 Rock 101 emprendió una alianza con el Grupo ABC Radio -propietaria de 25 estaciones-. Codo a codo lanzaron el concepto bajo el objetivo de darle prioridad al contenido, dar voz al talento y atender personalmente a los radioescuchas mediante las redes sociales y vía streaming: “Los medios pueden ser plataformas de distribución de contenido y los creadores de contenidos están fuera de la industria de la propiedad de los medios. Es un esquema que en países como Estados Unidos llevan años desarrollándose y que en México no se había aplicado por la forma en la que se controlan los medios de comunicación y que desafortunadamente favorece al capital y no a la idea”.

Luis Gerardo recordó que tras el anuncio de que Grupo Imagen vendió dos de sus frecuencias -XHDL-FM 98.5 y XHAV-FM 100.3- a Heraldo Media Group, lo que para unos significó el cierre de la estación RMX, para él y sus ahora colaboradores fue el escalón que hacía falta, para dar un nuevo vuelco a proyectos radiofónicos respaldados ciegamente por la audiencia.

“En Rock 101 tenemos esa credibilidad y seriedad de hacer buen radio y ahora que sumamos a RMX a nuestro proyecto, creo que es una reconfiguración de mi papel como líder de Rock 101 y como estación de radio. Siento que durante muchos años, nosotros fuimos una de las primeras víctimas de esos movimientos”, detalla Luis Gerardo al recordar el cierre que también vivieron en las frecuencias habituales.

“Cuando desaparecimos del FM no fue por cuestiones de que fuéramos mal negocio o tuviéramos bajo rating, Rock 101 desapareció porque a los dueños de las concesiones hacen cosas sin tomar en cuenta al público enorme que está afuera, quitan una estación despreciando totalmente al radioescucha y eso me parece una de las peores fallas que tiene el sistema de concesiones en México”, agrega.

Talento intacto

Luis Gerardo no dudó en integrar a Gonzalo Oliveros y su equipo de conductores a la nueva etapa de Rock 101 tanto en Ciudad de México y principalmente en Guadalajara, en donde Bettina Moreno, Jaír Cardoso, Víctor Zenteno, Miguel Solís y Pavlo González, por ejemplo, estarán de manera fija desde la capital tapatía, alternando con Gonzalo Oliveros entre las dos frecuencias, en tanto que Madela Bada estará desde Yucatán.

“En el camino nos encontramos que hubo un cambio de propiedad de la estación 98.5 en Ciudad de México y 100.3 en Guadalajara, de Grupo Imagen a El Heraldo de México, empresa que llegó con una idea distinta de radio y quitaron de un plumazo a RMX, bajo la dirección de Gonzalo Oliveros… Así que lo invitamos para que la plataforma de RMX no se quedara desamparada en Guadalajara y sumamos su trabajo a la idea de Rock 101, que finalmente la idea de radio de Gonzalo es la misma que yo tengo, la compatibilidad de ideas y principios creativos son los mismos”.

Luis Gerardo Salas reconoce la gran audiencia que Guadalajara tiene en el terreno del género grupero y regional y el impacto que destacadas estaciones de radio tienen en este sentido y otros ámbitos como el pop; sin embargo, puntualiza que la visión de Rock 101 se enfoca en aquel público que opta por contenidos distintos, por lo que aplaude la diversidad y opción de contenidos para una ciudad con eventos internacionales como Guadalajara: “Hay grandes estaciones con gran cobertura para música grupera y ritmos con los que quizá no nos identificamos y que atienden a una mayoría de audiencia. En el pluralismo de la radio, el hecho de que haya una mayoría que le gusta la música de banda, no significa que no exista una minoría o grupos de menor tamaño que tengan gustos musicales distintos. Creo que la riqueza de un cuadrante radiofónico es el poder atender a los diferentes gustos musicales y patrones de comportamiento sociocultural que existen en cada sociedad”.

Identidad propia

Salas considera que durante estos primeros seis meses de operación en FM, la estación paulatinamente tomará su camino en Guadalajara con la expectativa de que al terminar el primer semestre la frecuencia tapatía genere la mayoría de sus contenidos y el resto lo combine con sus estaciones hermanas: “En un lapso de seis meses queremos que la estación de Guadalajara sea 85% de contenido local y el resto de contenido nacional. Desde un principio tuve claro que la estación tiene que tener un carácter 100% local por respeto a la comunidad de Guadalajara (…) Gonzalo Oliveros conoce muy bien a Guadalajara y él será el responsable de la construcción de esta estación allá. Yo tendré un papel de asesoría, supervisión, soporte en experiencia y la madurez para esta idea, pero el líder del proyecto y quien lo llevará adelante es Gonzalo”.

¿Por qué Guadalajara? “Su música y talento”, contesta Luis Gerardo al considerar la vanguardia que los exponentes tapatíos han generado por décadas, luchando por sobresalir pese al centralismo que la industria musical tuvo en la Ciudad de México: “Desde que comenzó el siglo XXI, Guadalajara tomó una bandera padrísima creando música sorprendente. Musicalmente es reflejo de lo que se está viviendo, se volvió una ciudad cosmopolita y dinámica culturalmente. Muchas veces los necios del Altiplano tratan de denostar a este tipo de ciudad y otras que no sean el Centro, el centralismo es chocante”.

Para muestra de la devoción que Rock 101 tiene hacia el talento tapatío, su primer día de transmisiones ofrecieron un especial digital, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche exclusivamente con bandas y exponentes de Guadalajara, desde La Revolución de Emiliano Zapata hasta lo más nuevo de Radaid.

“Creo que hay una manifestación padrísima de talento y música, desde Azul Violeta hasta Maná, que pasó de ser un grupo alternativo con Sombrero Verde para convertirse en estrellas pop internacionales; luego, hay manifestaciones del nuevo siglo con Sussie 4, Telefunka o Siddharta, que hacen música experimental, pero con calidad enorme… Son sonidos de mucha vanguardia, como Nopal Beat que rebasó a lo que se está haciendo en la Ciudad de México”.

El festival seguirá

Luis Gerardo Salas expresa que además de integrar a Gonzalo Oliveros y su equipo de trabajo a Rock 101, también está la intención de acogerlo con sus demás proyectos como el Festival 212, considerado como uno de los conciertos públicos y gratuitos más importantes de México, y el cual se realiza anualmente en Avenida Chapultepec.

Aunque de momento se desconoce si el festival mantendrá su nombre y la fecha en la que este año se realizará, Luis Gerardo expresa el respaldo que existe para que este encuentro musical no desaparezca: “Tratar de producir el festival sin el respaldo de una estación que proyecte los valores que tiene el festival complicaría su realización y producción, y lo mismo pasa al revés (para la estación). Una de las misiones de Rock 101 es respaldar proyectos como éste y garantizar su existencia. Gonzalo Oliveros viene con los proyectos que ha estado realizando para Guadalajara y nuestro papel será ser protectores de los mismos”.