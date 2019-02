Los rivales más fuertes de "Roma"

Todo parece indicar que la película “Roma” lleva la delantera en la carrera por el Oscar. No se trata de una especulación subjetiva sino de una apuesta basada en la cantidad de nominaciones y premios que hasta ahora ha ganado la cinta de Alfonso Cuarón.

Si se compara con el resto de las películas nominadas, el filme protagonizado por Yalitza Aparicio tiene el mejor promedio de efectividad, ya que del total de sus nominaciones ha ganado el 54 por ciento.

De hecho, “Roma” es la cinta que mayor efectividad ha tenido, pues de las 201 nominaciones que ha tenido se ha llevado a casa 109 galardones. La que en este rubro ha sido menos favorecida es “Bohemian Rhapsody”, pues de las 57 nominaciones conseguidas solo se ha llevado 11 preseas.

Estos datos se contraponen con la efectividad que este filme sobre el cantante Freddy Mercury ha tenido en los cines: de los 55 millones de dólares que costó hacerla ha recaudado casi 833 millones en taquilla, lo cual arroja que por cada dólar que se invirtió en ella se han recuperado 15.1 dólares.

El caso de “Roma” en este apartado es un poco distinto; al tener un estreno en cines reducido (por tener una distribución pactada con Netflix) las cifras que ha registrado por la venta de su boletaje son de apenas 3 millones de dólares, cuando el largometraje costó 15 millones de dólares.

Pero en los Oscar nada está escrito y las vueltas de tuerca aparecen a lo largo de la ceremonia, es por ello que consultamos al experto en cine Arturo Garibay a quien se le cuestionó: ¿Qué cintas le pueden arrebatar el Oscar a “Roma”, en cada categoría a la que está nominada? Su respuesta se centró, en general, en tres películas: “Green Book”, “La favorita” y “Guerra fría”.

Con información de El Universal

Mejor guion original

En esta categoría las películas que le pueden quitar la estatuilla a “Roma” son “First Reformed”, “La favorita” o “Green Book”, “porque si a esta última no le van a dar el Oscar a Mejor película, siendo la favorita de la temporada de premios, sí le pueden dar el de guion. Aunque también se lo podrían entregar a ‘La favorita’, para que no se vaya con las manos vacías, además de que el guion es extraordinario”, comenta.

Mejor actriz

En esta categoría, a la cual aspira Yalitza Aparicio a llevarse la estatuilla por “Roma”, “Glenn Close, en definitiva, será la ganadora por la cinta ‘La buena esposa’”, explica Garibay.

Mejor película

Las dos grandes películas de esta entrega son “La favorita” y “El infiltrado del KKKlan”; “sin embargo, lo curioso es que no son estos filmes los que le podrían quitar el Oscar a ‘Roma’, sino ‘Green Book’, esta cinta ya ganó el premio del Sindicato de Productores a la Mejor película y no hay que olvidar que este sindicato a lo largo de la historia ha logrado predecir quién gana esta categoría en poco más del 70% de las ocasiones”, comenta Garibay.

Por su parte, “Roma” ya ganó el Bafta y “eso equilibra un poco la balanza, porque la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión tiene mucho peso con sus votos en la elección de los ganadores al Oscar”, agrega.

Mejor actriz de reparto

A decir del experto, esta categoría se quedó sin favoritas cuando Emily Blunt quedó fuera de las nominaciones y eso hace que la categoría quede abierta con posibilidades iguales para todas: “Me encantaría que ganara Rachel Weisz (‘La favorita’), porque ya ganó el Bafta, aunque también podría ser Regina King, por la cinta ‘If Beale Street Could Talk’”.

Por su parte, la mexicana Marina de Tavira (“Roma”), “lo que tiene en contra es que no estuvo en los Globos de Oro, no estuvo en el Sindicato de Actores, no estuvo en el Bafta y entonces, su nominación es la nominación sorpresa, eso la deja en desventaja frente a su competencia”, añade.

Mejor director

“No veo una competencia tan fuerte en esta categoría, pero la sorpresa la podría dar Paweł Pawlikowski (‘Guerra fía’); él ya es un viejo conocido de la Academia, y pues ya obtuvo un Oscar por la cinta ‘Ida’. Otra opción podría ser Spike Lee, un director de tradición, el cual está enclavado en la cultura fílmica estadounidense”; es decir, “Cuarón lleva las de ganar, porque él ya obtuvo el premio del Sindicato de directores, y este sindicato es crucial para decidir quién se lleva la categoría”, agrega Arturo.

Mejor fotografía

La fotografía de “Roma” tiene momentos muy hermosos, tiene también momentos muy directos en términos de realismo, pero según Garibay, “‘Guerra fría’ con la mano en la cintura puede quitarle el Oscar a ‘Roma’, y es que la foto de esta cinta tiene muchos momentos preciosistas y eso le gusta a la Academia. Además hay algo romántico en la foto de esta película que puede seducir al jurado”.

Mejor diseño de producción

Esta es una de las categorías más reñidas, porque “La favorita” está muy fuerte tras haber ganado el premio del sindicato en esta rama; “también creo que puede salir triunfadora ‘Black Panther’”, comenta el experto… Sin embargo, “el mérito de ‘Roma’, un trabajo hecho por Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez, es extraordinario en este rubro; sin duda, una labor digna de llevarse la estatuilla”, finaliza Garibay.

Mejor película extranjera

A decir del experto, este es un Oscar que “Roma” tiene ganado, pero siempre puede haber sorpresas; “de hecho, la competencia en esta categoría es ‘Guerra fría’ de Paweł Pawlikowski; esta cinta tiene tres nominaciones en total, no solo como Mejor película extranjera, sino como Mejor director y Mejor fotografía. En definitiva no es una rival que se pueda pasar por alto”.

Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido

En estas categorías quienes podrían quedarse con la estatuilla son “Nace una estrella” o “Bohemian Rhapsody”, “es decir, las cintas que sustentan su relato en la música, en el sonido, precisamente. El premio también podría ser para ‘First Man’, porque a su director, Damien Chazelle, la Academia lo quiere... Aunque esta categoría no tiene favoritos claros”, indica Arturo.