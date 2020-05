Los motivos musicales de Ignacio Val

La lista de pendientes aumenta para el cantautor boliviano Ignacio Val, quien ante la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria ha tenido que postergar su gira por México, país que si bien conoce en su frontera Norte, apenas comenzaría a explorar en la capital y Guadalajara, por ejemplo.

A la espera de que las actividades se reactiven, Ignacio no pierde el tiempo ni el impacto internacional de las redes sociales para presentar su más reciente canción “Un millón de motivos”, tema que guiña entre el pop-rock y que ha significado uno de los más grandes retos creativos de su carrera.

“Es una onda rock-pop vintage porque tiene mucha influencia de los años 50 y 60, son épocas que me han marcado. No quería seguir la corriente de moda sólo por hacerlo, yo le tengo mucho respeto al urbano y no es lo mío, decidí aferrarme a mis influencias. Hice cinco versiones de esta canción porque no encontraba el punto exacto y llegué al punto, pero sentía que algo le faltaba y busqué a Meli (Malvasi) porque le dio un toque muy especial con su voz linda y única”.

La canción cantada finalmente a dueto con la puertorriqueña Meli Malavasi atiende al romance, sin embargo, el contexto del aislamiento que se vive actualmente permite encontrar distintas lecturas a “Un millón de motivos” para tratar de encontrar un sentido más positivo ante el distanciamiento físico y el tiempo para reencontrarse con uno mismo.

“Esta canción sale en un momento complicado para el mundo, no lo teníamos planeado así. Mucha gente se ha identificado con este mensaje, porque la canción habla de los miles de motivos que tenemos para renunciar o tirar la tolla, pero cuando encontramos ese amor con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, se tiene ahora un millón más de motivos para seguir tus sueños, tus metas”.

