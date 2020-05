Brian May habla sobre una posible secuela de "Bohemian Rhapsody"

Tras el éxito de la película biográfica sobre Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, fans han especulado sobre una secuela del filme, sin embargo, el guitarrista de Queen Brian May finalmente ha hablado sobre esta supuesta entrega.

“No creo que ocurra una secuela. Pero lo hemos analizado con bastante seriedad”

“No creas que no pensamos en eso. Hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil”, dijo May a la revista Rolling Stone.

El guitarrista explicó que si hubiese una secuela, ésta se centraría en los últimos años de Mercury, donde dejó la vida pública para combatir el VIH en privado. “No creo que sea algo alentador”, admitió.

“Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no se podían mostrar en la película, ya que tenían que sr tan simplificadas para que se pudieran mostrar. Pero realmente no creemos que haya otra película allí”.

Finalmente subrayó que “deberían buscar en otro lado”, pues las posibilidades de contar otra historia de la banda, puede surgir.

“No creo que ocurra una secuela. Pero lo hemos analizado con bastante seriedad”, dijo al medio especializado.

“Bohemian Rhapsody” (2018) es protagonizada por Rami Malek y dirigida por Bryan Singer, obtuvo cuatro Premios Oscar y una recaudación de más de 900 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndola en la película biográfica más taquillera de la historia.

AC