Los mil oficios de "El Costeño"

Desde el pasado 16 de marzo a las 20:30 por Canal 5, el público puede disfrutar del programa “DL & Compañía” donde “Doña Lucha” (Mara Escalante), preocupada por mejorar la condición económica de sus allegados, se ha dado a la tarea de establecer una compañía de recursos humanos con la misión de colocar a mexicanos talentosos en trabajos temporales.

A su nuevo negocio llega un perfil de trabajadores muy peculiares: standuperos y comediantes como Bárbara Torres, Dalilah Polanco, Edson Zúñiga “El Norteño”, Manu Nna y Javier Carranza “El Costeño”, entre otros, son quienes tendrán que sacar adelante los distintos oficios que se les encomienden, desde ser albañil hasta paseador de perros. Al respecto, Javier Carranza habla de este proyecto donde comparte que el lado humano es un ingrediente esencial. A él le tocó trabajar en una cuadrilla de recolección de basura.

“La experiencia es muy reveladora, hay grandes emociones, particularmente hablo de mí, pero no será muy ajeno a lo que sienten mis compañeros, porque nosotros no venimos de cuna noble y esto nos re-sensibiliza”, anota.

“Para mí, el haber andado con una cuadrilla que lleva el camión recolector de la basura y ver los riesgos que corre, me queda claro que ni coronavirus les da, pero además, tienen el compromiso y la chamba que nosotros no valoramos y que nada más sacamos la basura de nuestras casas y ya, pero ellos tienen que separarla; pero a su modo se divierten. Convivir con ellos fue otra cosa, fue una experiencia padre, me movió cosas dentro”. A “El Costeño” también le ha tocado ser electricista y laborar en un “carwash”.

La estructura del programa

Al interior del formato, “Doña Lucha” y la producción les asignan una tarea a los comediantes, quienes a veces no saben hacer la actividad, pero siempre hay alguien que los enseña. “A Bárbara Torres la levantaron a las 05:00 de la mañana para ir a un molino a moler el nixtamal, sacar la masa y hacer las tortillas, pero al ver lo que le queda de ganancia al señor de las tortillas, ella se quejó, pero no por la labor, sino por lo mal pagado que resulta el oficio”.

“El Costeño” entiende la economía que se mueve en el país, que es complicada, pero que al mismo tiempo los demás no valoran el trabajo que hacen a diario quienes viven al día, “que con poquito hacen bastante”. Es a través del humor que él, sus compañeros y la producción hacen que el público vea la otra cara de la moneda.

Cuando los comediantes graban su experiencia de realizar el oficio, regresan a foro, “somos 10 (talentos), pero en foro siempre estamos seis, nos van intercambiando y luego ‘Doña Lucha’ nos invita a pasar a su escritorio, de ahí corre la cápsula donde se ve cómo fue nuestra experiencia laboral, hacemos un stand up, una rutina de comedia referente al oficio que hicimos. Entonces, después de eso, ‘Doña Lucha’ nos retroalimenta, nos regaña, nos corrige o echa cotorreo con nosotros”.

JL