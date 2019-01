Los ganadores de los Globos de Oro

Esta es la lista de los ganadores en las categorías más importantes de la edición 76 de los premios Globos de Oro, que se entregaron este domingo en Beverly Hills:

CINE

Mejor película, drama: "Bohemian Rhapsody"

Mejor película musical o comedia: "Green Book"

Mejor actor, drama: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody

Mejor actriz, drama: Glenn Close, "La esposa"

Mejor actor, musical o comedia: Christian Bale, "Vice"

Mejor actriz, musical o comedia: Olivia Colman, "La favorita"

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book,"

Mejor actriz de reparto: Regina King, "El blues de Beale Street"

Mejor director: Alfonso Cuarón, "Roma"

Mejor guión: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, "Green Book"

Mejor película de habla no inglesa: "Roma" (México)Mejor película animada: "Spider-Man: Un nuevo universo"

TELEVISIÓN

Mejor serie, drama: "The Americans" (FX)

Mejor actor, drama: Richard Madden, "Bodyguard"

Mejor actriz, drama: Sandra Oh, "Killing Eve"

Mejor serie, musical o comedia: "The Kominsky Method" (Netflix)

Mejor actor, musical o comedia: Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Brosnahan, "La maravillosa Sra. Maisel"

Mejor miniserie o película para TV: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Mejor actor, miniserie o película para TV: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Mejor actriz, miniserie o película para TV: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora".

JB