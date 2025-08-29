Basada en la novela de Warren Adler, La guerra de Los Roses, llega la segunda versión cinematográfica de ésta a las salas de cine con Los Roses, la primera se estrenó en 1989 con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito.Ivy y Theo Rose forman una pareja que se enamoró perdidamente al conocerse, pero su matrimonio comienza a desmoronarse lentamente bajo la presión de las dinámicas familiares modernas.La vida parece fácil, la pareja perfecta, carreras exitosas, un matrimonio amoroso y excelentes hijos. Pero debajo de su vida ideal, se está gestando una tormenta, a medida que la carrera de Theo cae en picada y las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende una llama feroz de competencia y resentimiento oculto.Lo que empieza como una serie de bromas juguetonas escala hacia una total guerra emocional, en la que ni Theo ni Ivy está dispuesto a rendirse.Los Roses indaga desde una mirada contemporánea, en el desorden crudo y absurdo de las relaciones amorosas y familiares.(The Roses)De Jay Roach.Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, Sunita Mani, Allison Janney.Reino Unido, 2025.XM