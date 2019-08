Los Fernández unirán sus voces

Confiar en su propio estilo ha sido clave para Alex Fernández y así catapultarse como una de las nuevas voces del ranchero con una visión revolucionaria y totalmente vanguardista.

Sin haber cumplido un año desde su debut sobre los escenarios, el heredero de la dinastía Fernández ya alista canciones que fortalecerán su carrera y marcarán uno de los duetos más esperados en la música vernácula.

En paralelo a la producción de su segundo material de estudio en el que intervendrán su abuelo, Vicente Fernández, y su padre, “El Potrillo”, Alex no detiene su andar que lo ha llevado a engalanar prestigiados encuentros como el Latin Grammy Acoustic Sessions en compañía del emblemático Mariachi Gama Mil, además de emprender sus primeros tours más allá de las fronteras mexicanas con presencia en Chicago y Houston, además de Colombia.

“Estoy agradecido con todos, con Dios, con el público, con mi familia por todo el apoyo que me han dado. Vienen muchos proyectos y conciertos en puerta como las Fiestas de Octubre, más fechas en San Diego, San José y Dallas (…) en esto de la música, al final del día, no sabes qué pasará, el público es el que decide si te irá bien o no. Yo tenía buenas expectativas, pero todo se superó”.

Ante el lanzamiento de su más reciente sencillo “Esta vida”, Alex Fernández repasa el energético recibimiento que ha tenido por parte del público que, por un lado ha sido fiel seguidor del legado musical de los Fernández, y por otra parte, han tenido un primer acercamiento al mariachi a través de su voz y de su nueva propuesta para ofrecer un toque contemporáneo.

“Es una canción que me gustó desde que la escuché en el soundtrack de la película ‘Zapata’, que protagonizó mi papá. ‘Esta vida’ fue compuesta por el grupo Tres de copas y cuando mi abuelo me dijo que grabaría mi disco, yo le pedí la oportunidad de incluir la canción, pero en versión mariachi. Hicimos el arreglo y coincido con su mensaje: disfrutar la vida, vivir el momento, fue lo que quise expresar en el video, promocionar a México, sus paisajes, cultura, comida y colores”, explica Alex, quien optó por reflejar el folclor nacional filmando en Oaxaca, Guadalajara y la capital.

“Me encanta la respuesta del público, que le ha gustado esta propuesta, fue uno de los grandes retos, un gran volado el apostar por este género. Todos me decían que era una mala idea, menos mi abuelo, me decían que las tendencias y generaciones habían cambiado mucho, pero me la jugué. No me importan las tendencias, quiero ser auténtico y cantar lo que me gusta. Las tendencias siempre cambian y si a la gente le gusta lo que hago es perfecto y si no, no pasa nada”.

Entre familia

Compartir estudio de grabación con su padre y abuelo, será un sueño cumplido para Alex Fernández, pues los precursores de la dinastía Fernández formarán parte de la segunda producción discográfica para que este año comience a dar sus primeros estrenos.

“Viene una colaboración con mi papá, Alejandro Fernández, otra entre mi papá y mi abuelo, serán sencillos que reflejarán mi propósito, revolucionar al mariachi y a la música mexicana para llegar a las nuevas generaciones, todo esto ya está cocinándose para que salga a la luz. Ya tenemos opciones, seguimos trabajando para presentarlas este año”.

Aunque la confianza, apoyo y paciencia para aprender sobre la marcha es una ventaja para Alex al compartir trabajo con sus máximas referencias de la música, tomar las cosas con seriedad y profesionalismo en el estudio de grabación ha sido importante para encaminar su talento al nivel que ha caracterizado a Vicente y Alejandro Fernández.

El cantante reconoce que viniendo de “una familia de cantantes por ambas partes, porque en mi familia materna también cantan, estoy aprendiendo cosas a cada segundo. Tener la oportunidad y bendición de cantar con mi papá y abuelo ha sido uno de mis sueños, dije que el primer proyecto grande que tuviera sería con ellos y ahora estaremos los tres, es un anhelo hecho realidad, confiando que surjan más proyectos en los próximos años”.

Con canciones inéditas y con un carácter más fuerte, Alex Fernández verá reflejado su crecimiento vocal en este nuevo proyecto que lo mostrará más afianzado en su estilo y la identidad sentimental que comienza a caracterizarlo sobre los escenarios. “En el segundo disco veremos más. El disco debut ‘Sigue la dinastía’ fue tradicional, elegante y clásico y ahora lo que viene es más revolucionario en el mariachi, meteremos nuevos ritmos, algo que no es tan cotidiano en este tipo de música para poder llegar a las nuevas generaciones, será una propuesta más fresca”.

