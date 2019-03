Alex Fernández, el protagonista de su historia

La experiencia no se forja únicamente en los escenarios, y hasta ahora Alex Fernández ha tenido la capacidad de dar los primeros pasos de su carrera de forma atinada, al tener como referencia las jornadas de trabajo que durante décadas ha realizado su padre, Alejandro Fernández, así como la trayectoria de su abuelo, don Vicente Fernández, quien ha sido el pilar principal para encaminarlo por la senda musical.

Alex conoce el ritmo y la dedicación que se requiere para luchar por un espacio en la industria, en especial desde el campo del regional mexicano. Sabe que tiene un legado familiar que siempre despertará comparaciones, pero el cantante está decidido a jugarse todo para refrendar sus sueños, portar con orgullo su apellido y el mostrar amor por la música tradicional y el mariachi.

“Este es el género que más me ha gustado toda la vida, por eso decidí cantarlo. No fue para seguirle los pasos a mi abuelo y mi papá, aunque ellos influyeron en que fuera mi género favorito. Al principio con la disquera, cuando dije que quería cantar esto, me decían que quizá era mala idea, que ahora las tendencias son diferentes sobretodo en mi generación y los que vienen detrás, pero a mí no me importó”, apunta el artista.

Alex señala que si bien tener a Vicente Fernández como un consejero y apoyo es un privilegio, el hecho de trabajar juntos y establecer una relación más profesional es un factor que lo impulsa a cumplir con sus responsabilidades al máximo y aprender del mejor mentor que pudo haber tenido.

“Es un gran maestro, no es lo mismo que seas el mejor para lo que sea, en este caso para cantar, a que seas un buen maestro. Puedes ser muy buen cantante y mal mentor. Mi abuelo es muy buen maestro, le agradezco todo lo que me ha enseñado y sigue haciendo día a día. Es muy exigente, con mucha disciplina, eso es lo que hace que avancemos. A todos les exige la misma disciplina que él tiene, si te dice que tenemos que llegar a las seis de la mañana, tienes que estar a esa hora, ni cinco minutos antes ni después”.

Aunque Alex no descarta en un futuro explorar otros géneros musicales de manera propia o en colaboraciones, su intención es firme sobre la proyección que quiere dar al ranchero clásico, aprovechando también el encuentro generacional que, pocos artistas como él, tienen a la mano.

“Estamos intentando revolucionar el mariachi para llegar a las nuevas generaciones, en la que sentimos que se ha perdido un poco más esta esencia. Sí estaría dispuesto a variar un poco por gusto en algún sencillo o colaboración, pero ahorita en mi línea no pienso cambiar de género”.

Respeto familiar

Ante la popularidad que las bioseries han tenido en los últimos años, Alex Fernández puntualiza no estar interesado en verse reflejado en algún proyecto que lleve a las pantallas la vida de su padre o abuelo.

“Lo han platicado, les han llegado ofertas a mi abuelo y a mi papá. A ellos no les interesa y a mí tampoco. Entiendo que tu vida se hace pública, pero también hay un punto en el que hay que conservar la privacidad. A final de cuentas siempre se hace un alboroto -con esos proyectos- porque todo es desde el punto de vista del productor, del cantante o de quien sea, después sale gente que tiene otro punto de vista y dice que (la historia) fue diferente”.

Aunque las polémicas no han estado lejos de su familia, Alex asegura que opta por no juzgar la vida que han llevado al interior de su familia sea relacionado o no a su trayectoria profesional.

“Yo respeto mucho sus carreras. Pienso que no han tenido errores, al final de cuentas esos errores los han llevado a donde están ahorita. Soy de la mentalidad de que nunca te arrepientas de nada, porque eso que hiciste, es lo que te permite llegar a donde estás”.

A su favor

No ha pasado ni un mes desde que Alex Fernández lanzó su propuesta musical y las listas de popularidad lo posicionan en el top, y para muestra su canción debut “Te amaré”, que estuvo en primer lugar a nivel nacional durante dos semanas consecutivas, al igual que su segunda entrega “Lo primero que haría”. “En todas las plataformas puedes ver cuáles son las canciones más destacadas del disco. Te das una idea del tipo de canciones que más están gustando y así podemos basarnos cuál será el tercer sencillo (…) hicimos un disco clásico, esas 11 canciones seleccionadas son de cientos de opciones que escuchamos. Quisimos encontrar un balance, que cualquier persona que lo escuche tenga una canción con la que se pueda identificar”, explica.

Exponer su propio estilo y desmarcarse de las comparaciones es un reto que Alex Fernández asume con madurez y con ejemplos claros, al desafiarse a sí mismo a demostrar que su voz y forma de interpretar es capaz de reinventar cualquier canción por más arraigada que esté en el público, por lo que tomar canciones que Vicente Fernández en su momento cantó, es una prueba con la que ha quedado satisfecho con el resultado de “Acuérdate de mí”, “Está llorándome el alma” y “Lo primero que haría”, por ejemplo. “El reto fue cantarlas diferente. Él (don Vicente), quería volver a cantar esos temas, que en su momento fueron opacadas por otros éxitos. Ahora podrán ser escuchadas por una nueva generación”.