"Los Croods" regresan para librar su mayor batalla

Este 10 de diciembre regresa a la pantalla de cine la familia prehistórica: “Los Croods 2: una nueva era”. En esta segunda parte veremos que “Los Croods” han sobrevivido a diversos desastres: desde bestias prehistóricas hasta resistir al fin del mundo; pero ahora, tendrán que enfrentar su desafío más grande: otra familia, “Los Siemprebien”, gente más “evolucionada”, con la que tendrán que aprender a convivir para enfrentar la aventura épica que se les avecina.

La nueva entrega llega siete años después de la primera cinta, y cuenta en español con las voces de: Alfonso Herrera, Sandra Echeverría, Leonardo de Lozanne, Regina Blandón, Daniela Luján y Maribel Guardia, quienes platicaron con esta casa editorial sobre la experiencia de ir hasta lo más remoto de la historia.

Para Regina Blandón, este trabajo fue casi su debut en el doblaje, siendo la primera vez que trabaja en una cinta traducida: “Había hecho una película mexicana antes, pero nunca había hecho doblaje con la voz original en inglés. Ha sido una experiencia muy grata, de mucho gozo”; da vida a “Eep”.

Una característica de “Ugga”, el personaje al que le da voz Maribel Guardia, es el de ser una gran jefa de familia: “Me encantó que se parece un poco a mí, una madre que quiere mantener a su manada unida. A la vez es una guerrera, una mujer con mucha personalidad. Tiene esa faceta de las mujeres en la actualidad, cómo ser mujer y no morir en el intento, trabajar y mantener a la familia unida, siempre con la ternura, pero siendo mujeres fuertes y con personalidad, que enfrentan el mundo”.

Un momento que resalta Maribel Guardia es el de la maternidad: “La escena con la hija me encantó: hay momentos como madre en la vida real que esas escenas te marcan, cuando un hijo enfrenta algo nuevo en su vida, que nunca le había pasado. Es darle fortaleza y amor en un momento tan difícil, decir las palabras correctas”.

En la charla, Alfonso Herrera, quien da vida a “Guy”, destacó el mensaje positivo que dejan “Los Croods 2”: “En la primera entrega nos invitan a pensar y a experimentar fuera de nuestra zona de confort: en esta segunda parte se topan con una manada completamente diferente a ellos. Lo interesante es qué pasa cuando estos dos mundos chocan. Estas diferencias no nos dividen. Entender que somos únicos puede importar algo muy importante al equipo y a la manada. El coronavirus es un enemigo en común, la única forma de vencerlo o salir más rápido de esta situación es haciendo a un lado nuestras diferencias y pensar como equipo, como manada”.

La otra familia

Por su parte, Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, compartió su experiencia en el estudio de grabación donde dio voz a “Félix Siemprebien”: “Es mi tercer doblaje. Es una cosa que me encanta hacer, me divierte muchísimo, pero es complicado. Como ya está hecho en inglés es más demandante, ya tiene un ritmo y la boca del personaje hace lo de la parte en inglés, no en español. Hay que ser asertivo y meterle emoción y comedia. Es delicado, pero muy divertido”.

Daniela Luján compartió el gusto de sumarse a esta secuela con el personaje de “Alba Siemprebien”: “Yo soy muy fan de la primera, por eso cuando me invitaron al casting fui muy feliz. Este personaje de ‘Alba’ es divertido, una niña muy guardada en su casa, literalmente sin conocer nada del mundo más que a sus papás. Poder darle vida y ver su evolución fue algo muy gratificante”.

Finalmente, Sandra Echeverría destacó un momento de la película, cuando su personaje “Esperanza Siemprebien” pierde los estribos: “Me gusta la parte donde empieza a insultar a todas, porque no se espera eso de ‘Esperanza’; es una catarsis ante el rompimiento que vive”.

JL