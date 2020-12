Warner Bros. estrenará sus películas de 2021 en cines y HBO Max al mismo tiempo

A través de un comunicado, Warner Bros. Pictures Group anunció que durante 2021 estrenará todas sus películas en cines y su plataforma HBO Max —próxima a llegar a México y América Latina— , un proceso similar que los estudios harán con el estreno de “Mujer Maravilla: 1984” en Navidad.

Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros

En el documento, Warner Bros. detalla que continuará exhibiendo las películas en cines de todo el mundo, mientras agrega un periodo de acceso exclusivo de un mes en la plataforma HBO Max en EU; posteriormente, sólo se podrán disfrutar en cines.

De entre las películas que se planea lanzar en 2021, se encuentran “The Little Things”, “Judas and the Black Messiah”, “Tom & Jerry”, “Godzilla vs. Kong”, “Mortal Kombat”, “The Who Wish Me Dead”, “The Conjuring: The devil Made Me Do It”, “In The Heights”, “Space Jam: A New Legacy”, “The Suicide Squad”, “Reminiscence”, “Malignant”, “Dune”, “The Many Saints of Network”, “King Richard”, “Cry Macho” y “Matrix 4”.

“El modelo híbrido fue creado como una respuesta estratégica al impacto de la pandemia global en curso, particularmente en EU”, dijo Ann Sarnoff, Presidenta Ejecutiva de Warner Bros. Pictures Group. “Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los teatros en los EU”.

Detalló que la decisión se dio “después de considerar todas las opciones disponibles y el estado proyectado de la proyección de películas a lo largo de 2021, llegamos a la conclusión de que esta era la mejor manera para que el negocio cinematográfico de WarnerMedia navegara durante los próximos 12 meses”.

Se espera que la plataforma de HBO Max llegue a México precisamente durante el 2021, según adelantó el medio especializado Deadline, sin precisar alguna fecha exacta o con qué criterios llegará al territorio.

La plataforma de streaming se estrenó en Estados Unidos el pasado 27 de mayo para competir con Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime y otros servidores.

AC