'Lord Trolebús', joven paga doble pasaje y se niega a ceder asiento | VIDEO

En redes sociales circula el caso de un joven que, al abordar un Trolebús en la estación Perisur de la Ciudad de México (CDMX) decidió sentarse junto a su mochila tras pagar dos boletos, su argumento fue simple: al cubrir doble pasaje, tenía derecho a usar ambos lugares.El hecho generó reclamos de otros pasajeros, quienes consideraron que el espacio debía cederse a otra persona, quien graba el video argumenta que hay mujeres, y personas que están cansados y buscan un asiento, "si querías privacidad, hubieras tomado un Uber o un taxi, si tan pudiente eres", le dice al joven.Posteriormente en el video se puede ver que llega un supervisor a pedirle que quite su mochila y permita que algún otro pasajero se siente, a lo que el joven responde que: "Al subir, le informé a la conductora que iba a pagar doble. No estoy diciendo que sea pudiente, simplemente quiero usar dos asientos".Incluso, una joven terminó levantando la mochila y sentándose en el asiento, lo que el joven calificó como "violación a sus derechos".La escena, que lo bautizó como "Lord Trolebús", desató un debate en línea: mientras algunos usuarios defendieron su postura, otros recordaron que en el transporte público los asientos son para personas, no para equipaje.