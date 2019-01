Logan Henderson, ex integrante de Big Time Rush, regresa a México

El cantante estadounidense Logan Henderson regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Plaza Condesa el próximo viernes 8 de marzo a las 20:00 horas.

Henderson presentará los temas “Sleepwaker”, “Bite my tongue”, “Speak of the devil”, “Take it out on me”, “Evergreen” y “Generations” que conforman el álbum “Echoes Of Departure And The Endless Street Of Dreams Part. 1”.

Recientemente el ex integrante de la agrupación Big Time Rush lanzó su nuevo sencillo “Pull me deep”, el cual contiene una fusión de música electrónica y pop.

“Es una canción que hice con escritores y productores realmente talentosos. Fue una canción que sentí que necesitaba. Había estado escribiendo sobre el desamor por tanto tiempo, así que quería tocar algo muy difícil y muy mínimo. Quería tocar mi lado romántico”, afirmó Logan Henderson en un comunicado.

El cantante continúa escalando la cima del éxito, pues en su faceta de solista los conciertos que prepara están repletos de luz, música, baile y sudor.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y en taquillas del recinto, los costos van de los 500 en pista, 600 en palco/salas y 700 en balcón y los paquetes VIP que van de los 2,006 a los 3,572.

Logan Henderson es un actor, bailarín y cantante de 29 años que participó en la serie “Big Time Rush” y en la banda homónima, además, tuvo una pequeña participación en “Friday Night Lights” para después seguir su carrera actoral.

