Axel Muñiz debuta como actor en la serie "Go! Vive a tu manera"

El joven cantante Axel Muñiz manifestó su emoción por haber debutado como actor para la serie musical "Go! Vive a tu manera", cuya transmisión será este 2019 a través de Netflix.

En entrevista, Axel compartió que el rodaje tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, donde compartió créditos con compañeros de Argentina, Colombia y México, entre quienes destacan la mexicana Pilar Pascual, así como Renata Toscano, José Giménez Zapiola, Santiago Sáez, Carmela Barsamian, entre otros.

"Fue un reto importante y diferente porque es la primera vez que estoy actuando. Interpreto a 'Gaspar', un joven que tiene que ver mucho conmigo porque es una serie musical, me tiene muy contento este reto", dijo.

Sin dar más detalles, compartió que en "Go! Vive a tu manera" cantará y actuará. "Cuando me llamaron para decirme que había sido seleccionado, me emocioné muchísimo porque es una oportunidad muy buena para darme a conocer y también mostrar mi trabajo", anotó.

De acuerdo con información difundida por Netflix, "Go! Vive a tu manera" cuenta la historia de 'Mia' (Pilar Pascual), una chica talentosa y valiente que consigue una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, una escuela reconocida por su aclamado departamento de arte y estudiantes privilegiados.

A su llegada, "Mia" busca adaptarse a su nueva escuela pero se encuentra enfrentándose a la hija del dueño, la chica más talentosa y popular de la Academia, pero con ayuda de sus dos nuevos amigos, logrará cautivar no solo con su talento sino también con su belleza, incluso al hermano de su rival.

Mientras comienza la gira de promoción del proyecto, Axel Muñiz regresará a Los Ángeles, California, para concluir la grabación de las canciones que integrarán su EP. "Viene más música, en febrero estará saliendo el material", apuntó.

A decir de Axel, quien es hijo de Jorge "Coque" Muñiz, la composición es lo que más le gusta, así que se ha dedicado varios meses a hacerlo, explorando temas que van del amor al desamor, a través de baladas, pop y urbano.

AC