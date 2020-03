Llegó la hora de hacer TikTok

Seguramente ya le diste toda la vuelta a las apps más recomendadas en tu tienda de descargas, pero hay una en especial que ha cobrado fuerza en los últimos meses y que su popularidad se ha ido por las nubes en esta época, gracias a que la gente se resguarda en sus hogares y busca nuevas formas de entretenimiento tras la cuarentena para prevenir el contagio de COVID-19. Se trata de TikTok, una divertida aplicación de videos de corta duración, algo así como un Snapchat “vitaminado” con miles de efectos, música y filtros.

Lo anterior motivó a que diversas figuras de las artes y del entretenimiento se refugiaran en ella para mantenerse en contacto con sus seguidores. Pero, ¿cómo se usa y por qué es tan popular? Es precisamente su versatilidad y facilidad de utilización lo que ha hecho que muchas personas, pero principalmente los famosos (deportistas, músicos, influencers, etcétera) muestren su lado creativo y divertido por unos segundos.

Para tener esta app, primero debes buscarla en la tienda de descargas de aplicaciones (de Apple App Store o Android Play Store) como “TikTok” en tu smartphone. Luego, crea una cuenta de correo electrónico si no tienes una, pero también podrás registrarte con tu cuenta de Facebook o Twitter. Tan simple como eso.

Lo primero que verás en la interfaz es el botón rojo para comenzar a grabar tus videos que también podrás acompañar con música gracias a un enorme catálogo. El chiste de todo esto es que la imagen tenga ritmo con la música o audio que quieras agregar.

Los efectos son una opción que puedes explorar y están del lado derecho de la pantalla, pero dependiendo de lo que quieras transmitir con tu mensaje, se puede justificar. Son cientos de capas, colores y elementos que darán más vida a tu video. Para que te familiarices un poco, se usan máscaras como las ya disponibles en Snapchat o Instagram.

Retomando el momento de la grabación (que va entre 15 y 60 segundos), en este apartado tienes distintos modos como la cámara rápida, lenta, épico, lapso o normal. Una vez que tengas empatado el audio con la imagen y los filtros estén como tú los quieres, un clic te separa de compartirlo con el resto del mundo.

Esta aplicación hace viral tus contenidos y los lleva a millones de usuarios que día a día buscan cómo divertirse. Para simplemente ver los videos, éstos aparecen de forma aleatoria, según tus intereses, y para “descartar” o cambiar de videos simplemente desplazas tu dedo en la pantalla hacia arriba. Si quieres ver el perfil del usuario que subió el video, entonces desplazas tu dedo en la pantalla hacia la izquierda. Ahí verás todos sus videos y podrás seguirlo, dejarle un mensaje y compartir sus contenidos.

En esta aplicación seguro pasarás horas de diversión para compartir mientras estás en tu casa. No dejes de explorar las recomendaciones y hashtags que están en tendencia como #MemesTikTok, #audiciondelmillon, #10toqueschallenge, #arruinarmisplanes, entre otros.

@jlo. Con 23 videos, la cantante ya cuenta con 5.2 millones de seguidores y 34.5 millones de me gusta. TIKTOK/@jlo

Famosos a seguir

Con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, esta plataforma es una ventana para actores como el cantante Julión Álvarez en @lospasosdejulion con 60 mil seguidores y 59 mil me gusta. Una de las comediantes más “imitadas” en TikTok por el público es la India Yuridia en @laindiayuridia con 158 mil seguidores y 123 mil me gusta. Y unos de los más divertidos y famosos en TikTok es Michael Le, una de las estrellas de redes sociales, a quien podrás ver en @justmaiko con 12.8 millones de seguidores y 329 millones de me gusta, y cientos de usuarios que siempre tendrán un challenge para que te actives desde casa.

@laindiayuridia. Esta comediante es una de las más populares y sus chistes se

replican como pólvora en esta red social. TIKTOK/laindiayuridia

Una app que hace historia

Esta red social es considerada como nueva, sin embargo tiene su origen en Musical.ly desde el 2018. Conservó sus funciones básicas y ganó en presencia con su nuevo nombre para conquistar principalmente al público joven. De hecho, fue adquirida desde 2017 por el gigante chino de software ByteDance.

Echamos el carrete más hacia atrás, hasta 2014, cuando comenzó todo hasta ser hoy en día una de las aplicaciones mejor rankeadas, mejor calificadas y más populares del mundo, con un ritmo de crecimiento impresionante, siendo en 2018 la app más descargada de la App Store de Apple en el primer trimestre, según Sensor Tower.

Los inicios de TikTok con Musical.ly fueron a partir de ser una aplicación de karaoke, que se limitaba a que el público pudiera crear videos que con el tiempo resultaron ser graciosos y divertidos, limitados hasta 15 segundos, que llegaron a viralizarse en Facebook, Twitter y YouTube.

El ritmo de crecimiento de Musical.ly era de 100 millones de usuarios al mes, heredados del antiguo Vine que pertenece a Twitter, que sirvió como base para que los internautas pudieran aprender a editar videos muy cortos y entretenidos.

El éxito es tal, que TikTok se ha posicionado en la mente de los jóvenes, incluso lo tienen más presente que Instagram, Snapchat o el mismo Facebook, con quienes aún no rivaliza en términos comerciales, pero seguramente no tardará en incorporar soluciones que lo hagan un negocio y la gente pueda monetizar toda su creatividad en bucle.