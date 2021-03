Llega a la TV el documental “La culpa no es mía”

En México, en el 2020, asesinaron a tres mil 752 mujeres, es decir 10.2 cada día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente, en el país hay más de 18 mil mujeres desaparecidas, según el informe sobre búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas a julio 2020; además, seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, emocional, física, sexual o de discriminación.

Para visualizar esta complicada realidad, la periodista Vanessa Job dirigió el documental-serie “La culpa no es mía”, el cual tendrá su estreno este sábado 6 de marzo por el Canal Catorce a las 20:00 horas. La producción retrata los diferentes tipos de violencia hacia la mujer. Durante cada sábado se transmitirá cada uno de los cinco episodios: el estreno se enmarca dentro de la conmemoración del 8M —8 de marzo—, Día Internacional de la Mujer-.

Vía telefónica, la directora platicó con EL INFORMADOR de este documental cuyo título se inspira en el performance del colectivo chileno Las Tesis: “Teníamos la idea de realizar una serie o un documental. El Sistema Público de Radiodifusión (SPR) lanzó una convocatoria para apoyar a productores independientes”. La coproducción se realizó con la productora independiente Copal (www.copalproducciones.com), mientras que la producción estuvo a cargo de Cecilia Girón, con la dirección de fotografía y edición de Christian Palma.

La serie tiene varios objetivos, uno de ellos es “Visibilizar la violencia contra las mujeres, ayudar a que empecemos a reconocerla. En muchas ocasiones no sabemos qué es violencia o la justificamos. En una relación tóxica hay actitudes como cuando callan, no dejan hablar, dar un zape, van dañando la autoestima, ese tipo de actitudes. Tratamos de empezar a visibilizar las violencias en la sociedad, y de ahí aumentar en cada capítulo la violencia”.

Job adelantó que en cada capítulo se verá un tipo de violencia, misma que irá escalando, recalcando en agresiones como micromachismos, violencia digital, desapariciones y violencias institucionales al momento de buscar a los hijos o hermanas.

El documental muestra historias desde la resiliencia y la sororidad. EL INFORMADOR/F. Atilano

En las redes

Sobre la violencia digital, la directora platicó que “Ahora con la cuarentena vimos que ésta se incrementó; y es que las mujeres al estar encerradas, conviviendo con otras personas, empezaron a intercambiar mensajes íntimos que terminaron en las redes. Es una violencia que nadie pela, pero es una violencia donde la dignidad de la mujer se ve sobajada, nadie le pregunta a la mujer si quiere sus fotos en redes sociales, no hay consentimiento”.

Sobre este tema, la periodista recordó que compartir fotografías íntimas sin consentimiento ya está legislado como delito en varios Estados. Además de este avance en materia legal, algo que Vanessa resalta es la visibilización de las problemáticas en lo social: “Creo que mucho tiempo la violencia estuvo ahí, pero no era una prioridad. Es uno de los pocos movimientos que han podido cambiar los temas de la agenda mediática. Creo que ese es un éxito”.

Job resaltó que una de las metas de la serie es que los espectadores sepan identificar los diferentes tipos de violencia, como aquella que viven las mujeres que se encuentran en circunstancias adversas, como las relaciones tóxicas: “Hay que estar al pendiente de estos focos rojos”.

Así mismo, Job compartió cómo seleccionaron los relatos que compartirá el documental capítulo tras capítulo: “Lo que tratamos de hacer fue seleccionar historias que fueran representativas. La violencia está tan generalizada que con amigas y familia hay casos, en los mismos colectivos empiezan a salir las historias. Nos preguntamos cómo contar este fenómeno para visibilizarlo”.

Un ejemplo es la historia de Karla Daniela, mujer con la que entró en contacto tras verla en videos de las marchas: “Tiene cinco carpetas de violencia intrafamiliar, con riesgo de feminicidio. Ha vivido todos los tipos de violencia, como la institucional: no se le creyó, no le siguieron el proceso adecuado. Iba, daba vueltas y veía que su caso no avanza”, finalizó.

¿En dónde se puede ver “La culpa no es mía”?

Canal Catorce es un canal de televisión pública mexicano perteneciente al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyas transmisiones iniciaron el 22 de marzo de 2012. Su sede radica en la Ciudad de México.