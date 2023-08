Lizzo alza la voz y niega las supuestas acusaciones de acoso sexual

La famosa cantante Lizzo no se quedó callada, y este jueves decidió hablar sobre las acusaciones que 3 bailarinas de su equipo hicieron en su contra, que la denunciaron por acoso sexual y hostilidad laboral.

Por medio de un mensaje en las redes sociales la intérprete de "Truth Hurts" detalló que los últimos días han sido difíciles de manera desgarradora y abrumadoramente deprimentes para ella.

"Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados", lamentó la artista, quien agregó que normalmente no suele responder a "alegaciones falsas", pero que en esta ocasión las acusaciones son tan "increíbles" y "escandalosas" que no quiere dejarlo pasar. "Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya han admitido públicamente que durante la gira se les dijo que su comportamiento era inadecuado y no profesional", precisó Lizzo.

Las ex bailarinas de su equipo que la han denunciado; alegan que la cantante quien se ha posicionado repetidamente a favor de respetar la diversidad corporal hizo comentarios sobre el aumento de peso de una de ellas y añadieron que experimentaron otros episodios de acoso sexual, religioso y racial durante su estancia en la compañía.

Lizzo puntualizó en su comunicado que como artista se toma sus actuaciones y su música de forma muy seria, y que esta pasión por lo que hace suele venir acompañada de trabajo duro y estándares altos.

"Algunas veces he tomado decisiones duras, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no es valorado como una parte importante de mi equipo", dijo. Añadió que no quiere ser vista como una víctima pero tampoco como "la villana" que afirma que la gente y los medios han retratado en los últimos días.

"Soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para que me hagan pasar por algo que no soy".

Lizzo afirmó que no hay nada que se tome más en serio que el respeto que las mujeres merecen.

“Sé lo que se siente cuando te hacen avergonzarte de tu cuerpo a diario y en absoluto criticaría o despediría a un empleado por su peso".

La cantante dijo sentirse herida, pero subrayó que no va a dejar que "el buen trabajo" que ha hecho quede ensombrecido por este episodio. Lizzo acabó su mensaje agradeciendo a toda la gente que le ha manifestado su apoyo para confortarla "durante este momento difícil".

En la demanda se acusa a la intérprete de haber cuestionado abiertamente la virginidad de una de las denunciantes durante la grabación de un programa de telerrealidad o cómo una de las demandantes fue presionada contra su voluntad por Lizzo y su equipo en Ámsterdam para que tocara el pecho de una bailarina en un club de estriptis, entre otros.

