Lila Downs es franca, le gusta hablar "Al chile"

No solo es una de las exponentes de la música latinoamericana que más promueve el folclor mexicano a través de sus letras y melodías, es también una activista social de hueso colorado que siempre está en pro de los más vulnerables: se trata de Lila Downs, una mujer franca a la que le gusta hablar “Al chile”, como coloquialmente se expresa y como nombra a su álbum más reciente, el cual ha tenido una buena acogida tanto en plataformas digitales como en el formato físico.

En entrevista, la artista comparte que el nombre del disco no solo está relacionado con la picardía y el albur propio de los mexicanos, también tiene que ver con la idiosincrasia nacional y con el fervor a este ingrediente en las cocinas del país, pues una comida no es comida si no viene acompañada de una salsa picosita o un chile fresco que se deguste a mordidas.

“Fui a Acapulco y me contaron sobre las bandas del chile frito, pero la frase (‘al chile’), decir esto, es hablar derecho. Y creo que en general nos hace falta hablar derecho, así resolveríamos mucho”, afirma Lila, quien recuerda que ser franca la ha metido en problemas, pero aun así asegura que siempre es mejor hablar con la verdad. “A veces me he metido en grandes problemas, pero a la larga, creo que hasta se agradece. Es importante pelear por lo que uno cree que se puede mejorar en la vida, y hablar derecho hace que tengas menos cosas que andar cargando, sin que tengas que pensar en ‘¿Qué dije?’, mejor di la verdad y te acuerdas para siempre”, sentencia la cantante.

De todo y para todos

“Al chile” es un disco colaborativo y vivo, en éste se explora la cumbia, el sonidero, los estilos bravíos y hasta incluye unos toques electrónicos. Sin duda, es una pieza interesante que abarca los sentimientos del ser humano: va de la felicidad a la tristeza, pasando por el enojo, la decepción, pero también incorpora la pasión y la afición por los sabores. Igualmente, Downs hace una oda al chile, como se aprecia desde el nombre del material discográfico, pero también aborda la migración y la pérdida.

“Para mí es importante hacer un poquito de todo. Necesito la compañía de algo melancólico, por eso hicimos un tema con Norah Jones, ‘Dear someone’, por suerte ella también está como en esa onda (melancólica), se hizo un arreglo con mariachi y con ella tocando el piano, además cantando en español. Y luego hay otras canciones como ‘Las marmotas’ y ‘El son del chile frito’ que celebran la tradición y ese gusto, ese salivar que nos da pensar en la cocina mexicana y en la variedad que existe de los chiles, además del doble sentido por supuesto, que nos hace reír y nos da alegrías”, detalla Lila respecto al disco.

Además de Norah, en el álbum también participan el chileno Gepe, La Sonora Tropicana, Panteón Rococó, El Instituto Mexicano del Sonido, Banda Misteriosa de Oaxaca, Costa Azul, Banda de Jóvenes de Cemxha y La Misteriosa. Mientras que la producción es de Camilo Lara (la mente detrás del soundtrack de “Coco”, de Disney): “A Camilo le gusta combinar los caminos musicales que son distintos. Él y yo estuvimos conversando sobre el mariachi, de que nos gustaría hacer algo con él la próxima vez”.

El primer sencillo de la placa es “Cariñito”, canción que tiene una versión extra con Panteón Rococó; aunque ésta no aparece en el disco, sí está disponible en formato digital. Dicha colaboración fue idea de Camilo, y para Lila “fue tremendo”, pues “ellos tienen una energía increíble”. Así, la cantante demuestra su versatilidad musical, en la que se adapta a todos los estilos.

Viene al Diana

Sobre la gira de conciertos, Lila Downs señala que estará en Guadalajara el próximo 9 de noviembre en el Teatro Diana; en julio próximo viajará a España y regresará a Estados Unidos. En la Ciudad de México estará el 1 de noviembre en el Auditorio Nacional. También irá a Mérida y a Puebla, pues se encuentra “preparando algo especial para el Día de Muertos, pero con chile”. De esta forma, Lila lleva por el mundo el mensaje de que la verdad nos hará libres aunque sea dolorosa y fuerte, pero que siempre ser francos hará personas íntegras y congruentes con lo que somos, decimos y externamos.