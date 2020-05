Lila Downs aprende de sus silencios

La cuarentena ha motivado a los artistas a seguir creando, a encontrar la manera de establecer un vínculo con su público. Lila Downs no ha sido inmune a la nueva normalidad y ha lanzado el tema “El silencio”, una coautoría con Paul Cohen, en el que expresa sus sentires sobre el momento histórico que se vive actualmente.

“(La canción) nace a raíz de una necesidad de que algo musical me acompañe a mí y afortunadamente, en este caso, no soy la única que está pasando por estos sentires. De pronto siento que no sé hacia dónde vamos, qué va a pasar, y esa expresión de angustia es una manera de buscar un aliado por medio de la música y especialmente expresar las cosas que nos hacen conectar con un pasado en el que tuvimos un silencio parecido a esto”, lo anterior lo comparte la cantante a colación de los recuerdos de su niñez en Tlaxiaco, Oaxaca: “Había toque de queda cuando pasaba alguna situación difícil o de violencia en la comunidad”.

“Todos nos espantábamos y nos encerrábamos, y en parte eso es lo que traté de expresar en la canción, pero también hablar del encuentro con uno mismo, porque como siempre en la vida estamos corriendo para acá y para allá, no tenemos ese chance de decir, ‘¿cómo te sietes con esto? ¿Cómo te sientes con la humanidad y con lo que está pasando?’”.

Lila señala que estos días son de emociones encontradas donde cabe incluso la depresión, pero hay que buscar la manera de adaptarse a los cambios. “Los seres humanos somos por naturaleza sociables y nos define eso. Entonces, mantener la sociabilidad con los mismos de diario es un reto, hay que saber cómo llevarlo aunque no sabemos cómo; lo que sí es que la poesía, el arte y la creatividad sí nos saca a la luz”. La cantautora afirma que el encierro la ha llevado a despertar su intimidad, “aunque soy bien hablantina, para mí (es difícil) decir las cosas desde mi corazón y eso es algo nuevo para mí”.