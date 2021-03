Lil Nas X vende tenis con sangre humana y se vuelve tendencia

El rapero Lil Nas X sabe muy bien cómo hacerse promoción, en plena Semana Santa ha invocado a Satanás y no le ha ido nada mal.

El fin de semana pasado publicó su nueva canción “Montero” (Call me by your name), así como su nombre verdadero, en cuyo videoclip representa una mitología de ángeles y demonios donde le hace un perreo sensual al mismísimo demonio, además realiza poldance y luce vestuarios muy “gender fluid” (género fluido).

Pero la mayor controversia es la que sucedió después de la publicación del clip tan comentado en redes sociales. Y es que en colaboración con el colectivo artístico MSCHF lanzó una colección limitada de tenis con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana, los tenis son de la marca Nike, pero la firma ya ha lanzado un comunicado para deslindarse de este proyecto.

“Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”, dijo la empresa tras ser consultada por CNN.Según las agencias Efe y AP, Nike ya presentó una denuncia por infracción a la marca registrada.

Los tenis, que ya son el objeto de deseo, tienen un costo mil 018 dólares, el precio se estableció por el pasaje bíblico de Lucas 10:18. Sin embargo, distintos portales han compartido que los tenis se han agotado ya.

El colectivo artístico notificó a CNN que la sangre recolectada es de ellos mismos, “nos encanta sacrificarnos por nuestro arte”, y refrendó que en efecto, Nike no tiene nada que ver con esta poco convencional colección limita a 666 pares en referencia al número del diablo. Cada par tiene suela de burbuja de aire con tinta roja en el interior y una gota de sangre humana.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" ��



��Nike Air Max '97

��Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

��️666 Pairs, individually numbered

��$1,018

��️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

jb